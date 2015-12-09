​Ключевой фактор

Это третья по счету подобная встреча Т. Кулибаева как главы НПП РК «Атамекен». И если три года назад участников встречи было десять, в прошлом году их количество выросло в два раза, то интерес к нынешней встрече с Национальной палатой предпринимателей проявили 25 представителей разных стран. В ходе беседы деятельность НПП была высоко оценена иностранными представителями, подчеркнувшими значимость и действенность «Атамекена» по поддержке, защите и развитию бизнеса в РК вне зависимости от гражданства. Об этом, в частности, говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Францис Этьен.

В свою очередь Т. Кулибаев подчеркнул значимость поддержа­ния благоприятного делового климата в стране как ключевого фактора развития экономических процессов. А участники встречи отметили ряд положительных изменений: принятый закон о кардинальных мерах поддержки бизнеса, на законодательном уровне запрет госорганам создавать адмбарьеры предпринимательству.

Особое внимание на встрече было отведено двум вопросам: развитию человеческого капитала и широкомасштабной приватизации в стране, о которой объявил Глава государства.

– Даже стратегические активы по поручению Президента страны будут пересмотрены и переданы для приватизации, таким образом государство готово максимально освободиться от несвойственных ему функций. Нацпалата и Внешнеторговая палата готовы оказать сервисную поддержку серьезным инвесторам, в том числе иностранным. Считаю, что это большое поле для совместной деятельности. У нас практически сформирована интерактивная карта, куда вошли десять тысяч казахстанских компаний в разных сферах деятельности, потенциально готовых к сотрудничеству. Скоро она будет представлена широкой общественности, – сказал Тимур Кулибаев.

Он также рассказал о развитии человеческого капитала, приоритетного вопроса для Казахстана.

– Перед нашей страной стоит задача диверсификации, понятно, что без специалистов реализовать ее невозможно. «Атамекен» активно участвует в продвижении дуального образования. Глава государства недавно объявил о финансовой поддержке этой системы, когда государство будет оплачивать профессиональное и техническое образование, – отметил председатель президиума НПП.