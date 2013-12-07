Ключевой ориентир – квалификация

На нашем предприятии – Донском горно-обогатительном комбинате АО «ТНК «Казхром» – трудится немало молодых специалистов, которые освоили различные смежные профессии и при этом продолжают повышать квалификацию. Причем оборудование, на котором они работают, самое передовое, современное.

Взять, к примеру, мой участок: здесь все построено на автоматике и электронике. Поэтому приходится постоянно совершенствовать свои знания, овладевать навыками работы, чтобы новейшая техника работала как часы, бесперебойно, без сбоя. Большим подспорьем для молодых специалистов является то, что в компании для их роста созданы все необходимые условия, применяются в том числе и механизмы так называемых «социальных лифтов».

Нурлан КУЖАЕВ, инженер-электроник Донского ГОКа, Актюбинская область