Ключевой партнер в Карибском бассейне

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Отметив, что Куба – ключевой партнер Казахстана в Карибском бассейне, вице-спикер Мажилиса подчеркнул, что сотрудничество двух стран имеет большой потенциал развития. По словам С. Дьяченко, хорошие возможности для этого открываются в рамках создаваемой на Кубе первой СЭЗ «Мариэль». По мнению собеседников, перспективными направлениями выступают нефтегазовая сфера, металлургия, горная промышленность, сельское хозяйство, транспорт и строительство. С. Дьяченко и Р. Сиерра Диас выразили уверенность, что положительно на укреплении взаимоотношений двух стран скажется и сложившееся плодотворное партнерство в культурной сфере, туризме и спорте.
По словам заместителя министра иностранных дел Кубы, это в целом создает прекрасные возможности для выхода нашей страны в регион Карибского бассейна и расширения контактов со странами Латинской Америки.
Вице-спикер Мажилиса поблагодарил кубинскую сторону за поддержку кандидатуры нашей страны на пост непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2017–2018 годы. По мнению Р. Сиерра Диаса, Казахстан внесет очередной большой вклад в укрепление глобальной безопасности.
С. Дьяченко рассказал кубинскому гостю о Мажилисе Парламента, уделив особое внимание подготовке законодательной базы для реализации институциональных реформ Президента Казахстана. Собеседники высказались за развитие казахстанско-кубинских межпарламентских отношений, активизацию контактов групп по сотрудничеству и профильных комитетов.
В ходе встречи речь шла и об участии кубинских компаний в EXPO 2017. По словам Р. Сиерра Диаса, тема Международной выставки в Астане вызывает большой интерес у кубинской стороны, поскольку страна меняет сейчас энергетическую основу и старается больше использовать возобновляемые источники энергии.
Во встрече также приняли участие председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности М. Ашимбаев, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Куба И. Тлеген, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Казахстане К. Вальдес де ла Консепсион.

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