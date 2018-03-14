​Ключевой партнер

Заместитель председателя Сената Парламента РК Бектас Бекназаров встретился со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Се Гюном.

Приветствуя гостя, Бектас Бекназаров подчеркнул, что Респуб­лика Корея является ключевым стратегическим партнером Казахстана в Восточной Азии.

– Мы заинтересованы в развитии диалога с вашей страной во всех сферах и на всех уровнях, – сказал он.

Вице-спикер Сената поздравил Корею с проведением зимних Олимпийских игр, отметив успешное выступление на соревнованиях корейской команды.

Стороны договорились укреп­лять межпарламентское сотрудничество. В обеих палатах казахстанского Парламента функционируют группы по сотрудничеству с Ко­реей, а в Национальной Ассамблее действует группа дружбы с Казахстаном. Чон Се Гюн пригласил казахстанских парламентариев посетить с визитом Корею.

Спикер Национальной Ассамб­леи выразил поддержку целям, определенным в Стратегии «Казахстан-2050», а также высказал благодарность казахскому народу за помощь этническим корейцам, депортированным в Казахстан.

Обсудив перспективы укрепления двусторонних отношений, Бектас Бекназаров подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за решение ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров.

Вице-спикер Сената поблагодарил Корею за активное участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Он отметил, что Казахстан заинтересован в активном участии корейского бизнеса в реализации проектов по развитию в нашей стране наукоемких, высокотехнологичных производств.

Во встрече приняли участие вице-спикер Мажилиса Владимир Божко, сенаторы Георгий Ким, Едил Мамытбеков, Нуржан Нурсипатов.