Технологическую конференцию TechConnect Astana в рамках Недели инноваций организовало Министерство по инвестициям и развитию РК при участии Национального агентства по технологическому развитию и международного бизнес-акселератора Happy Farm. Соорганизаторы – инфокоммуникационный холдинг Zerde и Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента РК «Болашак».

С докладами на инновационном форуме выступили 45 экспертов в области венчурных инвестиций и инноваций. В целом на мероприятие собрались 150 инвесторов, основатели 150 лучших стартапов и 1 500 гостей из Центральной Азии, США, Европы и СНГ.

Обращение Президента РК ­Нурсултана Назарбаева к участникам Международного инновационного форума зачитал Премьер-Министр Карим Масимов.

– Разработка и внедрение инноваций в самых различных сферах является стратегическим направлением развития нашего государства, – говорится в приветствии. – Для этого формируются все необходимые условия, создается современная инфраструктура поддержки инновационного процесса от формирования идеи до применения в производстве. Постоянный рост инновационной активности, слаженное взаимодействие между бизнесом, наукой и образованием являются залогом успешного перехода от сырьевого к инновационному типу экономики.

Глава государства отметил, что форум TechConnect Astana – это площадка для углубления такого сотрудничества, а также уникальная возможность по привлечению ведущих игроков технологического бизнес-сообщества, новый импульс для развития инноваций в стране. Лидер нации выразил уверенность, что проведение этого мероприятия позволит Казахстану позиционировать себя в качестве ключевого технологического хаба постсоветского пространства, и пожелал участникам форума созидательной работы и творческих успехов.

В своем выступлении глава Правительства поздравил собравшихся с началом самостоятельной жизни, которую получило в Казахстане движение в области инноваций, развития стартапов. Как заметил Премьер-Министр, путь этот негладкий, тернистый, и не все, кто на него ступил, будут достигать успеха, но в этом и прелесть бизнеса – можно проваливаться, подниматься, двигаться вперед.

– Задача государства – создать инфраструктуру, институты, которые будут помогать бизнесу развиваться. Каждая страна мечтает, чтобы в ней была своя Силиконовая долина, но не у каждой страны это получается. Цель Правительства – создать атмосферу, чтобы вы рождали идеи, а мы помогали вам их воплощать, – подчеркнул Карим Масимов.

О проводимой в стране инновационной политике рассказал министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев. В рамках второй пятилетки она будет ориентирована на решение ключевых задач по сокращению технологического отставания базовых отраслей, таких как сельское хозяйство, ГМК, нефтегаз и другие. Наряду с этим будет осуществляться подготовка задела для развития секторов «новой экономики».

Они охватывают в первую очередь систему мер по активному вовлечению всех субъектов предпринимательства, талантов в процесс самореализации в науке и инновациях, что является важным приоритетом в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

По словам главы МИР, Казахстан обладает одним из лучших в мире условий для развития высокотехнологичных производств. Несмотря на кризис, обеспечено значительное улучшение инвестиционного климата. Так, в стране созданы 10 специальных экономических зон, уникальная система налоговых и инвестиционных преференций, беспрецедентные льготные программы финансирования со стороны холдинга «Байтерек».

Организовано два приоритетных национальных инновационных кластера, в которых создается экосистема инноваций для развития принципиально новых для Казахстана направлений – секторов экономики будущего. Это Astana Business Campus в Назарбаев Университете и Автономный кластерный фонд «ПИТ», вокруг которых будет сформирована критическая масса новых технологических компаний (стартапов), в том числе за счет их привлечения из-за рубежа.

Напомнив о том, что формирование благоприятной экосистемы инноваций является базовым ресурсом построения новой экономики, основанной на знаниях, Асет Исекешев отметил: в условиях мирового финансового кризиса и глобальных вызовов Казахстан ищет новые уникальные возможности привлечения знаний, перспективных проектов и инвестиций.

Глобальным трендам и происходящим в связи с этим изменениям в мире было посвящено выступление основателя и президента группы венчурных фондов Scaale Каушала Чокши. Он отметил, что сейчас мы все живем в самое лучшее время, – намного дольше, здоровее, получаем больше доходов. В то же время в мире наблюдается ускорение развития инноваций, что вызывает следующий уровень движения вверх, использования национальных ресурсов. Поэтому акцент делается на социальную мобильную аналитику, облачные технологии, связь и интеллект. Казахстан, по его мнению, является проактивной страной, откуда исходят самые лучшие инициативы. И у республики есть все возможности для развития инновационных технологий.

На форуме были организованы ЭКСПО-зоны, демонстрировавшие 150 казахстанских и международных стартапов. В том числе отдельная зона в преддверии Международной выставки Astana EXPO 2017 представляла проекты в области возобновляемой энергетики.

В рамках масштабного форума вчера прошла также конференция ASTEX. Мероприятие стало площадкой для обсуждения результатов исследований и их практического применения в сфере Больших и Открытых данных, а также предоставления публике наиболее интересных проектов, которые в дальнейшем могут способствовать развитию этих направлений в Казахстане.

Внедрение «открытого правительства», онлайн-доступность статистических баз данных центральных государственных органов, механизмы участия граждан в обсуждении проектов соответствующих бюджетов – эти три шага были обозначены Главой государства для осуществления реформы по формированию подотчетного государства в свете реализации Пяти институциональных реформ.

В рамках этих шагов в Казахстане проводится большая работа по развитию «открытого правительства». Созданы портал «Открытые данные», содержащий более 300 наборов различных данных государственных органов, портал «Открытые НПА», позволяющий гражданам обсуждать проекты законов до их принятия, площадка «Открытый диалог» – для установления обратной связи между государственными органами и обществом. Развиваются такие компоненты, как открытые бюджеты и оценка эффективности государственных органов.

На АSTEX были представлены проекты eGov, mGov, а также продемонстрированы результаты совместных исследований компании EMC и Центра анализа данных АО «НИТ». Эти исследования позволяют на основе информации из Интернета, в числе которой 700 тыс. постов и 4,5 млн комментариев в социальных сетях, проводить анализ с применением технологии Больших данных. Анализ позволит определить лояльность граждан в получении электронных услуг, а также выработать рекомендации по улучшению качества их предоставления.