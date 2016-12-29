Статьи Ключевые аспекты евразийской интеграции Интервью вел Досжан НУРГАЛИЕВ





– Тимур Муратович, позвольте начать наш разговор с того, насколько успешно и активно сегодня продвигаются воп­росы, связанные с созданием единого рынка услуг ЕАЭС? Какие сектора, на ваш взгляд, максимально адаптированы к деятельности в условиях единого рынка, а какие – еще нет?



– В соответствии с договором о ЕАЭС, на основании согласованных предложений государств – членов союза и комиссии решением глав государств утвержден перечень из 43 секторов услуг, для которых с 1 января 2015 года действует единый рынок услуг (ЕРУ). В этот перечень вошли строительные, архитектурные, проектировочные и инженерные услуги, оптовая, розничная и комиссионная торговля, аренда машин и оборудования, сервисные услуги в сфере АПК, лесного и охотничьего хозяйств, логистики, техобслуживания и ремонта оборудования для автодорожного транспорта. Кроме того, это услуги по налогообложению, исследованию рынка, управлению, организации отдыха и спорта, а также другие виды сервисной поддержки и обслуживания. На сегодня доля таких услуг, которые функ­ционируют в едином рынке, достигает почти 50%.



В соответствии с договором о ЕАЭС расширение ЕРУ возможно за счет включения в него отдельных секторов. Этот процесс осуществляется через планы либерализации, на основании согласованных предложений государств ЕАЭС и комиссии, утверждаемых Решением глав государств.



В настоящее время утвержден перечень из 21 сектора услуг, подлежащих переходу в ЕРУ через планы либерализации. В частности, это – услуги в области рекламы, технических испытаний и анализа, аудита и бухучета, бюро путешествий и туристических агентств, недвижимости, а также изыскательские и научно-исследовательские работы в геологии, геофизике и других практических сферах. Доля таких услуг в рамках союза составляет более 10% в общем объеме услуг. Хотелось бы отметить, что планы либерализации по этим секторам услуг уже разработаны, согласованы государствами-членами, и 26 декабря в Санкт-Петербурге они приняты решением глав государств союза. В целом согласно планам либерализации страны ЕАЭС планируют перевести эти сектора в единый рынок услуг уже в 2018–2020 годы. Только по нескольким сферам максимальным сроком либерализации определен 2025 год.



– Каковы специфические особеннос­ти и приоритеты этой работы?



– Для выработки гармонизированных подходов к регулированию услуг, инвестиций и деятельности комиссия совместно со странами союза разработала проект Правил регулирования торговли услугами, который также утвержден главами государств. Документ предусматривает общие подходы к регулированию предпринимательской деятельности. Некоторые его положения были заимствованы из лучшего опыта государств ЕАЭС. Так, наилучшей практикой процесса разработки и принятия нормативных актов является внедрение про­цедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). На сегодня принцип ОРВ успешно используется в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России, а также комиссией и будет применяться в Беларуси.



С учетом положительного опыта Казахстана наилучшая практика организации разрешительной системы должна включать установление на законодательном уровне закрытого единого перечня разрешений, а также запрета на выдачу каких-либо других разрешений, кроме тех, что отмечены в этом перечне. Оптимальная организация контрольно-надзорной деятельности компетентных органов на современном этапе невозможна без соз­дания системы оценки рисков от предпринимательской деятельности и последующей концентрации инспекционной работы на наиболее рисковых субъектах рынка. Поэтому, используя здесь наработанный опыт Казахстана, а также прак­тику других государств, предполагается создать соответствующую систему во всех государствах союза в максимально возможном количестве уполномоченных госорганов. Таким образом, требования правил будут имплементированы в законодательство государств-членов. Это обеспечит равные условия для граждан и предпринимателей государств ЕАЭС.



– В каких аспектах сегодня ведется работа по формированию общего финансового рынка ЕАЭС, и с какими трудностями сталкиваются при этом страны?



– Мы движемся к этой цели по нескольким взаимосвязанным направлениям. Первое, о чем хотелось бы упомянуть, – это гармонизация законодательства стран – участниц ЕАЭС в сфере финансового рынка. Нами разработан проект Соглашения о гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, который недавно одобрен Советом комиссии и направлен на проведение внутригосударственного согласования. Этим соглашением определяются направления и порядок гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка. Конкретные требования к осуществлению деятельности на финансовых рынках стран-участниц предполагается гармонизировать таким образом, чтобы сохраняющиеся различия не препятствовали эффективному функционированию общего финансового рынка.



Документом предусмотрена разработка плана гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Фактически на выходе мы должны получить «дорожную карту» по сближению норм и требований, предусмотренных национальным законодательством государств – членов ЕАЭС в финансовой сфере. Понятно, что согласованные действия стран на общем финансовом рынке невозможны без эффективного взаимодействия регуляторов. Обеспечить такое взаимодействие призвано Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере, которое вступило в силу осенью 2016 года. Документ определяет порядок обмена информацией и ее использования для углубления интеграционных процессов в сфере финансовых рынков, а также обеспечения межстранового обмена конфиденциальной информацией, что необходимо для защиты прав участников финансового рынка.



Для того чтобы обеспечить свободное движение капитала на пространстве союза, а это, напомню, один из принципов четырех «свобод», мы работаем над формированием единого биржевого пространства на территории ЕАЭС. В рамках этой работы сегодня мы готовим ряд важных соглашений, которые лягут в основу механизмов взаимодействия участников общего финансового рынка и обеспечат им недискриминационный доступ на рынки друг друга. Готовится также и проект «дорожной карты» формирования Единого биржевого пространства. Он является ядром для создания общего рынка ценных бумаг и финансового рынка в целом.



В целом работа, которая ведется в сфере создания основ общего финансового рынка, весьма непростая и многоаспектная. Понятно, что по многим вопросам наши страны имеют не всегда совпадающие позиции. Поэтому в совместной работе мы стараемся максимально учитывать мнения друг друга, находить компромиссы и согласованные решения.



– Какой блок практических вопросов в рамках формирования единого рынка финансовых услуг, в том числе касающихся доступа бизнеса к этим услугам на пространстве ЕАЭС, был продвинут к решению в текущем году и что осталось на перспективу?



– В текущем году мы обеспечили утверж­дение Советом ЕЭК проекта Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятию мер либерализации. До­кумент определяет перечень валютных операций, осуществляемых резидентами государств – членов ЕАЭС, в отношении которых стороны не применяют валютные ограничения. Это обеспечивает свободу движения денежных средств резидентов. Кроме того, за резидентами стран союза закрепляется возможность открывать без ограничений счета и вклады в иностранных и национальных валютах в уполномоченных организациях другого государства-члена и осуществлять по ним операции в порядке, установленном законодательством этого государства. Также предусматривается гармонизация норм ответственности за нарушения законодательства в сфере валютного регулирования и контроля.



Нами ведется работа и над проектом Соглашения о взаимодействии государств – членов ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав кредитных историй. Этот документ создаст правовое поле для трансграничного обмена информацией о кредитных историях резидентов стран союза, будет способствовать развитию кредитования в масштабах ЕАЭС и более эффективному управлению рисками при кредитовании банками заемщиков из других государств-членов.



Если говорить о перспективах, то я бы упомянул о предстоящей работе над Концепцией формирования общего финансового рынка. Эта идея недавно была одобрена Советом ЕЭК. Подготовка концепции будет трудоемким процессом. Ведь документ должен разъяснить механизм достижения целей, поставленных Договором о Евразийском экономическом союзе в области создания общего финансового рынка, включая правовую основу, сроки и инструменты реализации, способствую­щие его формированию. Также нужно комплексно определить ключевые направления построения общего финансового рынка, а также обозначить контуры развития его инфраструктуры. Разрабатывать концепцию мы будем совместно с правительствами и национальными банками государств – членов ЕАЭС.



– Насколько успешно решаются вопросы двойного налогообложения при торговле товарами и услугами, в том числе вопросы уплаты косвенных налогов в отношении товаров, работ и услуг, перемещаемых в рамках ЕАЭС?



– После вступления в силу Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в некоторых странах продолжали действовать нацио­нальные нормы налогового законодательства, которые «позволяли» налоговым органам взимать косвенные налоги при ввозе товаров физическими лицами, несмотря на то что они были уже уплачены при их покупке. Например, в Армении и Казахстане положения национального налогового законодательства преду­сматривали уплату НДС при ввозе физическими лицами транспортных средств для личного пользования. В ходе работы в рамках Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при ЕЭК этим странам было рекомендовано отменить противоречивые нормы налогового законодательства. Мы рады, что наши страны смогли реализовать эти рекомендации на практике. Сегодня при ввозе товаров физическими лицами не для целей предпринимательской деятельности косвенные налоги уже не взимаются.



– Как далеко за истекший период продвинулась работа Комиссии по защите прав интеллектуальной собственности на всем пространстве ЕАЭС?



– Региональная интеграция должна стимулировать инновационное сотрудничество между государствами союза, а любые инновации требуют их эффективной защиты. В этой области решено осуществлять координацию действий по защите прав интеллектуальной собственности в рамках отдельного международного договора ЕАЭС. В связи с этим 8 сентября 2015 года в Гродно был подписан соответствующий договор, который призван обеспечить формирование системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также заложить основу скоординированной политики ЕАЭС в этой сфере. Договор создает правовые основания для осуществления информационного взаимодействия и оказания содействия в пресечении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках союза.



Сотрудничество стран в этой области позволит также эффективно противодействовать распространению контрафактной продукции в ЕАЭС. Например, только за 9 месяцев 2016 года правоохранительными органами государств – членов ЕАЭС возбуждено более 5 тысяч дел по административным и уголовным правонарушениям в области незаконного использования средств индивидуализации товаров, работ и услуг, нарушения авторских и смежных прав первообладателей. При ввозе выявлено свыше 20 миллионов единиц контрафактной продукции и предотвращен ущерб авторских прав на сумму более чем 120 миллионов долларов, что уже превышает годовые показатели 2015 года.



– Вопрос по трудовой миграции: какие проблемные моменты реализации положений Договора о ЕАЭС в отношении трудовой миграции удалось привес­ти в требуемое русло гармонизации и нормализации, а что пока остается нерешенным?



– Нам удалось согласовать ряд вопросов, которые касаются пребывания трудящихся стран-участниц в государстве трудо­устройства. В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе граждане государства-члена, прибывшие в другую страну ЕАЭС для работы, а также члены их семей освобождаются от регистрации в течение 30 суток с момента прибытия. Для остальных граждан государств-членов, пересекающих границы стран союза не с целью трудоустройства, вопрос в целом урегулирован на уровне вступивших в силу или временно применяющихся двусторонних международных договоров. Обязанность регистрации для них возникает только по истечении 30 суток с момента пересечения границы между Арменией и Россией, Беларусью и Казахстаном, Казахстаном и Россией, Кыргызстаном и Россией, а в рамках союзного государства России и Беларуси – по истечении 90 суток.



ЕЭК совместно со странами-участницами разрабатывает проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС. Основная цель документа – обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения, защита приобретенных трудящимися пенсионных прав в странах союза, а также развитие сотрудничества в этой области между государствами – членами союза. Вступление в силу этого договора обеспечит гражданам интеграционного блока право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности в государствах ЕАЭС.



– На каких ключевых аспектах в текущем году была сосредоточена работа Комиссии по сотрудничеству с КНР? Какова динамика реализации проектов в сфере сопряжения ЕАЭС и ЕПШП?



– В уходящем году основным вектором сотрудничества Евразийского экономического союза с Китайской Народной Рес­публикой стала работа по заключению Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Первый раунд переговоров по тексту будущего соглашения состоялся в Москве в октябре 2016 года. Уже запланирован второй раунд переговоров – он пройдет в Китае в январе 2017 года. Соглашение – комплексный проект создания новых институтов и правил взаимодействия по вопросам торговли с нашим основным внешнеторговым партнером. Его развитая повестка призвана содействовать торговле, создать эффективные инструменты решения возникающих проблемных вопросов, содействовать снижению нетарифных барьеров во взаимной торговле.



Параллельно нами ведется работа по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути. В августе 2016 года проведены успешные переговоры председателя коллегии комиссии Т. Саркисяна с первым вице-премьером Государственного совета КНР Чжан Гаоли, в ходе которых был определен алгоритм дальнейшей работы между комиссией и государственными органами КНР по формированию «банка данных» проектов общего интереса в рамках этого трека сопряжения.



– Какие шаги предпринимаются интеграционным блоком в сфере налаживания взаимоотношений между ЕАЭС и ЕС?



– Мы придаем большое значение всестороннему развитию контактов и взаи­мовыгодного сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Несмотря на негативную динамику в торговых показателях в последние годы, ЕС по-прежнему остается главным торговым партнером ЕАЭС.



Так, в общем объеме внешнеторгового товарооборота государств ЕАЭС более 50% составляет торговля со странами Европейского союза. Как известно, в октябре прошлого года ЕЭК предложила начать диалог по расширению торгово-экономического сотрудничества государств ЕС и ЕАЭС. Но, к сожалению, на сегодня стороны пока не готовы к активному диалогу. Надеемся, что многого в этом плане можно ожидать от реализации казахстанских инициатив по развитию отношений с Европейским союзом. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в марте нынешнего года в Брюсселе предложил провести конференцию между ЕС и ЕАЭС для того, чтобы положить начало подобному диалогу. На данный момент наши страны обсуждают эти инициативы. В сущности, переход к новому витку отношений потребует интенсивной и кропотливой работы правительств и интеграционных органов двух союзов. Их активное взаимодействие на евразийском континенте откроет широкие возможности для ускорения экономического, социального и технологического развития наших стран.



*Пока верстался номер вышел Указ о назначении Сулейменова Тимура Муратовича министром Национальной экономики Республики Казахстан.

