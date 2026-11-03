Ключевые аспекты Послания Главы государства обсудили на встречах в Актюбинской области

За строкой Послания
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня состоялись встречи членов республиканской информационно-разъяснительной группы с представителями различных сфер и общественности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Фото: gov.kz

В работе приняли участие депутат Курултая Лаура Карабасова, члены Қазақстан Халық Кеңесі Гулкасима Суентаева и Сагынгазы Курманалин, председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков, а также вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан.

Всего в регионе организовано 8 встреч. Обсуждения прошли в Актобе, Алгинском и Хромтауском районах. Их участниками стали предприниматели, преподаватели и студенты, работники предприятий, представители сфер культуры, здравоохранения и коммунального хозяйства, а также общественность.

Бизнес: новые возможности и законодательные инициативы

На встрече с предпринимателями на площадке Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, сокращение административных барьеров, совершенствование налогового законодательства и расширение участия отечественных компаний в государственных закупках.

Депутат Курултая Лаура Карабасова рассказала о прорабатываемой инициативе по введению с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, а также о планах по разработке нового Гражданского кодекса. Отдельно были разъяснены налоговые преференции для предприятий, инвестирующих в научные исследования и разработки.

Образование, наука и энергетика: инвестиции в будущее

В Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова главными темами стали развитие науки и образования, подготовка квалифицированных кадров, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

Лаура Карабасова акцентировала внимание на необходимости создания стабильных условий для отечественных учёных. В частности, она рассказала о направленном депутатском запросе по продлению сроков грантового финансирования фундаментальных исследований с трёх до пяти лет.

Вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан обозначил задачи по обеспечению энергетической безопасности, модернизации отрасли и подготовке специалистов для реализации новых проектов. Сагынгазы Курманалин подчеркнул значение качественного образования, гражданской активности и участия молодёжи в развитии страны.

Экология и культура: ответственность за качество жизни

На встрече с представителями сферы культуры в областном центре народного творчества обсуждались экологическая повестка, благоустройство населённых пунктов и сохранение национальных ценностей.

Ерболат Кожиков отметил, что программа «Таза Қазақстан» требует постоянной и системной работы: от озеленения и ликвидации несанкционированных свалок до развития раздельного сбора и переработки отходов. Также он затронул вопросы модернизации канализационно-очистных сооружений и полигона твёрдых бытовых отходов в Актобе.

Гулкасима Суентаева, в свою очередь, подчеркнула особую роль работников культуры в сохранении национального искусства и традиций, воспитании патриотизма и формировании духовных ценностей молодого поколения.

Развитие регионов — через конкретные проекты

Встреча с трудовым коллективом ТОО «Айс» была посвящена поддержке отечественного производства, развитию сельского хозяйства и модернизации инфраструктуры. Гулкасима Суентаева рассказала о задачах по технологическому обновлению агропромышленного комплекса, производству современной сельхозтехники и реализации программы «Народная стройка», предусматривающей строительство и ремонт дорог, медицинских, спортивных и культурных объектов.

Ерболат Кожиков обратил внимание на необходимость обновления коммунальной и экологической инфраструктуры. В ходе встречи также прозвучал пример работы самого предприятия: молочно-товарная ферма ТОО «Айс» в Мартукском районе ежедневно поставляет до 70 тонн молока, а продукция предприятия реализуется в различных регионах Казахстана.

Открытый диалог и обратная связь

В Алгинском и Хромтауском районах встречи прошли с медицинскими работниками, представителями коммунальной сферы и общественности. Участники смогли напрямую обратиться к спикерам, задать вопросы и поделиться предложениями по актуальным вопросам развития своих территорий.

Главная ценность таких встреч — возможность не только разъяснить положения Послания Главы государства, но и услышать мнение людей, которые ежедневно работают в разных отраслях и хорошо знают потребности своих коллективов и регионов.

Именно открытый диалог и совместная работа позволяют переводить обозначенные инициативы в конкретные решения, направленные на развитие Актюбинской области и повышение качества жизни её жителей.

 

#Токаев #Актобе #послание

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