​Ключевые компоненты инновационной энергетики

По существу, конгресс следует рассматривать как научное сопровождение выставки, как инструмент, который обеспечивает конвертацию коммуникационного потенциала ЭКСПО-2017 и способствует реализации конкретных задач по ускоренному индустриально-инновационному развитию, осуществлению Плана нации «100 конкретных шагов» и становлению «экономики знаний» в нашей стране. Важность решения этих задач была детально обоснована в выступлении Президента страны Нурсултана Назарбаева на IX Астанинском экономическом форуме.

Председателем Международного программного комитета WSEC 2017 является академик Нуртай Абыкаев, сопредседателем – академик Бакытжан Жумагулов. Уместно отметить, что в состав Комитета конгресса вошли крупнейшие ученые всего мира, в частности, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, лауреат международной премии «Глобальная энергия» профессор Клаус Ридле. Заявили о своем участии в работе конгресса Тони Вуд, директор программы по энергетике института Грэттен (Австралия), Эдуард Сон, заместитель директора Объединенного института высоких температур Российской академии наук. Предварительно на заседании организационного комитета были сформированы рабочие органы всех пяти тематических блоков Всемирного конгресса. Их возглавили крупнейшие научные светила, ведущие экономисты республики.

Руководителями блока-1 «Перспективы и сценарии развития мировой энергетики до 2050 года» стали академики Альберт Болотов и Калык Абдуллаев. Блок-2 «Баланс энергетической трилеммы: безопасность, доступность и экологическая устойчивость» возглавляют академик Нуралы Бектурганов и председатель правления «Самрук-ЭНЕРГО» Алмасадам Саткалиев. Академик Узакбай Карабалин будет вести работу следующего блока «Тренды развития мировых энергоресурсов». Вице-министр энергетики Бахытжан Джаксалиев возглавил блок-4 «Энергетический рынок», заключительный блок «Кадровое научное обеспечение» – под руководством Министерства образования и науки.

В настоящее время одну из основных идей экономического развития цивилизации можно выразить следующим образом: мировой экономике как воздух необходима системная генерация инноваций в ключевых отраслях. Как никогда остро поставлен вопрос о необходимости становления и развития «экономики знаний». Подобно тому, как энергетика была и остается одним из ключевых компонентов экономики в целом, так и инновационная энергетика является одной из важнейших составляющих «экономики знаний». Этот вывод подчеркивает значение такого мероприятия, как Всемирный конгресс инженеров и ученых «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». В данном случае рекомендации и предложения ученых важны не только для научных кругов. Генерация инноваций, особенно в столь важном для Казахстана секторе экономики, как энергетика, напрямую касается всех граждан нашей страны.

Сошлюсь на конкретный пример. Значительная часть казахстанского среднего класса сталкивается с вполне определенной трудностью: сейчас нигде в мире не существует безрисковых или слаборисковых способов для сохранения капитала, которые обладали бы при этом привлекательной доходностью. Так, в странах ЕС банки уже переходят на отрицательные ставки по депозитам. Иными словами, берут деньги за то, что ваши средства находятся у них на счету. Из этого же ряда неоправданно высокая стоимость жилья – многие покупают квартиры только для того, чтобы сберечь заработанное.

Привлекательную доходность, как показывает европейская статистика, обеспечивают стартапы – небольшие компании, которые входят на рынок с оригинальной инновационной идеей или бизнес-концепцией. Такое вложение капитала рассматривается как рискованное. В то же время, по данным ЕС, уровень риска считается приемлемым даже тогда, когда из десяти стартапов «выстреливает» только один. Объяснение этому предельно простое: «свежая» инновационная идея, примером чему является создание Google, обеспечивает особое положение на рынке и, следовательно, сверх­высокие доходы.

Развитие стартапов исключительно выгодно и для экономики страны в целом. В определенном смысле они становятся локомотивами, обеспечивающими источник инвестиций, в котором весьма заинтересована и наша республика. Сейчас казахстанцы вынуждены вкладывать деньги во что-то не очень прибыльное. Это на собственном примере ощутили все те, кто рассматривал приобретение недвижимости как инвестиции или как сбережение накоплений для своих детей. Если же будет создан инструмент, обеспечивающий привлекательное вложение денег непосредственно в Казахстане, то эти средства останутся в отечественной экономике и будут работать на благо страны. Такое вложение денег могут обеспечить только инновации, только старт­апы. Именно по этой причине ведущие экономисты всего мира в один голос заговорили об «экономике знаний».

Допустим, десяток казахстанских семей из среднего класса, объединив свои средства, находят подходящего изобретателя и создают компанию, которая выходит на рынок подобно тому, как это сделали основатели Google. В выигрыше остаются все: и государство, и частные инвесторы, и изобретатель, и те, кто получит новые доходные рабочие места. Правда, пока соответствующих инструментов, которые бы обеспечивали устойчивую генерацию инноваций, нет. Но это не значит, что их нельзя создать. Можно! Именно в этом направлении работает Национальная инженерная академия. Она видит свою основную макроэкономическую миссию, одну из своих главных задач в том, чтобы блокировать возможный спад в отечественной экономике.

О весомом вкладе в развитие «зеленой» экономики убедительно свидетельствует деятельность наших ученых, которые успешно ведут исследования по различным направлениям развития альтернативной энергетики. Так, благодаря инвестициям в Южном Казахстане реализуется ряд проектов по строительству малых ГЭС, что позволит полностью удовлетворить спрос в энергии и отказаться от ее импорта из стран Центральной Азии. Большой интерес у международного инженерного сообщества вызывает работа Национального ядерного центра РК и его генерального директора Эрлана Батырбекова в сфере развитии атомной энергетики.

Географическое местоположение и сильные воздушные течения делают нашу страну привлекательной для привлечения вкладов в сферу ветроэнергетики. В некоторых районах республики среднегодовая скорость ветра достигает 6 м/;с, что способствует развитию данной отрасли. Об этом говорят проекты и программы, которые осуществляет со своими коллегами крупнейший казахстанский энергетик, академик Альберт Болотов. Он не только много и плодотворно работает в этой области, но и является основателем Алматинского университета энергетики и связи.

Замечательных успехов в сфере возобновляемых источников энергии добивается член-корреспондент академии Ибрагим Сулейменов, один из неординарных и ярких современных евразийских мыслителей. Диапазон его научных интересов необычайно широк. Он является автором работ по физике и химии, математике и философии, геополитике и экономике. Вероятно, именно такой широкий кругозор позволяет ученому рассматривать важнейшие проблемы современности во всей их полноте и в сложном переплетении явлений самой различной природы. Именно в работах профессора Сулейменова впервые были предложены физические и математические модели ноосферы. Эти работы внесли весомый вклад в доказательство того, что ноосферная экономика – это отнюдь не утопия и не набор благих пожеланий. Именно наследие известного ученого Вернадского, как считает Сулейменов, способно стать основой реально действующих антикризисных программ, то есть найти то, что так долго и безуспешно ищут «чистые» экономисты.

Эти и другие достижения казахстанских ученых будут широко представлены в экспозициях Всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Одну из ее главных задач можно определить следующим образом. Международная выставка, масштабное мероприятие, инициированное Главой государства, преследует вполне определенную прагматическую цель – исключительно важно сделать так, чтобы рынок инвестиционных предложений заработал, чтобы потенциальным инвесторам было из чего выбирать и куда вкладывать свои накопления.

Проблема состоит в том, что инвесторов в Казахстане найти не так и сложно, инноваторов – гораздо труднее. Создавая развитый рынок инвестиционных предложений, придется воздействовать силой убеждения, никакие другие способы и на инвесторов, и на потенциальных инноваторов не сработают. Надо агрументированно показывать и тем и другим, что «экономика знаний» – это не абстрактный лозунг, а самая насущная необходимость. Это самый дешевый из возможных инструментов противодействия нарастающим кризисным трендам в мировой экономике. Дешевый именно потому, что он не требует многомиллиардных инвестиций.

Уже сама напряженная подготовка к Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» показывает, что она нужна еще и потому, что с ее помощью можно прагматически убедить молодых инноваторов в том, что о них думают, что им есть, где показать себя. Безусловно, ­ЭКСПО-2017 будет способствовать тому, чтобы талантливые казахстанские инженеры не ушли в «серый» рынок и далее – в международные интеллектуальные офшоры.

«Экономика знаний» рассматривается как составная часть более широкой концепции, которую иногда называют «зеленой» экономикой. Соответствующие идеи витают в воздухе. Благодаря деятельности Главы государства у инженерного сообщества нашей страны появляется реальный шанс взять эту инициативу на себя.

Будем надеяться, что широкая общественность, осознавая стратегическую важность задач по реализации Плана нации «100 конкретных шагов», государственной программы «Нұрлы жол», окажет поддержку скорейшему внедрению «экономики знаний», созданию Международного клуба энергетиков, по аналогии с Римским клубом экологов. Эти и другие предложения и рекомендации ученых, безусловно, получат дальнейшее развитие на площадках Всемирного конгресса инженеров и ученых в рамках ЭКСПО-2017.