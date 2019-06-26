Ключевые моменты

Сфера образования и науки всегда была и остается в фокусе внимания государства и ведущей партии страны. Это подтверждает­ся и тем, что более 17% затрат госбюджета направляется на ее развитие.

По словам первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Маулена Ашимбаева, развитие системы образования – актуальный для нашей страны вопрос.

– Нет никаких сомнений: чтобы страна действительно развивалась, чтобы у нас была достойная и комфортная жизнь, решались все социальные вопросы, прежде всего нужно развивать систему образования. В моем глубоком понимании именно она лежит в основе благополучия страны, поэтому наша партия этим воп­росом активно занимается. В феврале мы приняли новую программу до 2030 года, где сформулировали 10 целей для партии на предстоящие 10 лет. Вторая из них как раз и касается образования, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В текущем году будет разработана новая Государственная программа развития образования. В ходе дискуссии эксперты обозначили ряд приоритетных задач, которые необходимо решать в ее рамках. Среди них – повышение профессионального качества педагогов и образования в целом, заработной платы и престижа учителей. Средняя зарплата работников сферы образования – 100–110 тыс. тенге. Это самый низкий показатель в казахстанской экономике.

Выступавший с основным докладом министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подчеркнул: в рамках новой прог­раммы необходимо обеспечить полный охват дошкольным образо­ванием. На сегодня он вырос на 13,6%, на 1 480 единиц увеличилась сеть дошкольных организаций, из них 85% создано за счет ГЧП, в каждой пятой имеются условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Касательно среднего образования было отмечено: 118 государственных и 80 частных школ перешли на подушевое финансирование, и этот опыт планируется экстраполировать на все городские школы. Для работы в условиях обновленного содержания 80% учителей прошли квалификацию, внедрена новая аттестация.

– Следует отметить, что большинство стран ОЭСР начали этот процесс еще 20–30 лет назад, но мы тоже проводим большую работу. В целом исследования показывают: в части функцио­нальной грамотности наши дети сильно отстают от своих сверст­ников. Они демонстрируют проч­ные академические знания, но не могут применять их в жизни. Несмот­ря на принимае­мые меры, есть разрыв между уровнем знаний городских и сельских школьников. Это показывают и внешняя оценка учебных дос­тижений (ВОУД), и другие индикаторы, – рассказал Асхат Аймагамбетов.

По мнению министра, сегодня имеются правовые рамки и основания, чтобы сделать большой рывок в высшем образовании.

– В целом не могу не отметить, что есть положительная динамика развития образования. Например, в международном рейтинге глобальной конкурентоспособнос­ти IMD по фактору образования мы поднялись на три позиции – с 29-го на 26-е место. По пяти из двадцати показателей мы на первом месте, – заключил Асхат Аймагамбетов.

Участники мероприятия особо подчеркивали, что нужно реформировать структуру управления системой образования, которая все еще в основной массе пропитана архаизмом. Это предполагает в том числе коренное изменение в системе взаимоотношений между учеником, родителями, педагогами, организациями образования, бизнесом и государством, определяющее их солидарную ответственность за подготовку квалифицированных кадров.