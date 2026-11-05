Ключевые направления Послания в сфере энергетики и социальной политики обсудили в Кызылорде

Фото: пресс служба Курултая

Главной темой обсуждения стала реализация задач, обозначенных Президентом в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» в части модернизации отрасли и укрепления энергетической безопасности страны.

В ходе беседы участники рассмотрели вопросы обновления электрических сетей, повышения надёжности энергоснабжения, замены оборудования и подготовки квалифицированных специалистов.

Особый акцент был сделан на вопросах укрепления энергетической безопасности страны. Сегодня Казахстан производит порядка 123 млрд кВт·ч электроэнергии в год, однако в периоды пиковых нагрузок сохраняется необходимость её импорта из соседних государств. При этом развитие промышленности, строительство новых предприятий, цифровизация экономики и внедрение искусственного интеллекта будут увеличивать потребность в электроэнергии.

В этой связи Президент поставил стратегическую задачу - к 2029 году обеспечить устойчивый энергопрофицит. Для её достижения необходимо не только строительство новых генерирующих мощностей, но и модернизация действующих электростанций и линий электропередачи.

Как отметил Айдарбек Ходжаназаров, выполнение поставленных Главой государства задач требует комплексного подхода к развитию энергетической инфраструктуры, включая обновление региональных электрических сетей.

«Президент в своём Послании подчеркнул, что обеспеченность электроэнергией становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства. Перед страной поставлена конкретная задача - к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита. Для этого недостаточно только строить новые электростанции. Необходимо модернизировать действующие электрические сети, повышать надёжность оборудования и уделять особое внимание подготовке специалистов. Ведь за стабильной работой энергетической системы стоит ежедневный труд тысяч энергетиков. Поэтому развитие отрасли должно включать не только обновление инфраструктуры, но и создание достойных условий для её работников», - отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Участники встречи также затронули ключевые темы социально-экономического развития страны. Они отметили важность совершенствования социальной поддержки и создания условий для роста экономической самостоятельности граждан. Отдельное внимание уделили развитию агропромышленного комплекса, укреплению общественного согласия и продвижению национальных ценностей. Кроме того, состоялся обмен мнениями по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе сокращению административных барьеров и введению моратория на проверки предпринимателей.