​Ключевые направления взаимодействия

Отметив, что Казахстан – важная часть Парламентской ассамблеи ОБСЕ, К. Муттонен подчерк­нула значимую роль нашей страны в выстраивании диалога между странами, нациями и различными группами.

«Мы очень ценим наше сотрудничество и хотим его продолжать. Казахстан хорошо работает в этом направлении и может стать моделью для других государств в регионе», – сказала К. Муттонен.

Говоря о международных вызовах современности, Б. Измухамбетов выразил уверенность, что предстоящая в Астане международная конференция «Религии против терроризма», в работе которой К. Муттонен принимает участие, будет способствовать объединению усилий против терроризма. В ходе встречи обсуждены также вопросы проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Председатель Мажилиса пригласил ОБСЕ принять в ней участие.