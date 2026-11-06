Ключевые задачи Послания Президента обсудили в области Абай

В ходе рабочего визита в область Абай члены делегации провели серию встреч с представителями разных отраслей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: gov.kz

В центре обсуждения оказались основные положения Послания Главы государства, развитие инфраструктуры, повышение благосостояния населения, поддержка педагогов и социальных работников, а также перспективы отечественного производства.

Обсуждение Послания началось с встречи со студентами и преподавателями Университета имени Шакарима. В ней приняли участие член Қазақстан Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов и депутат Курултая Айрат Базенов. Участники обсудили профессиональное развитие молодёжи, подготовку квалифицированных кадров, цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Нуртай Сабильянов отдельно остановился на инфраструктурных вопросах, актуальных для региона, включая состояние дорог, обеспечение жильём, водо- и теплоснабжение.

«В своем Послании Глава государства уделил особенное внимание развитию инфраструктуры. В Семее все еще остаются открытыми вопросы состояния дорог, обеспечения жильем, а также бесперебойным водо- и теплоснабжением. В связи с этим Президент поручил выделить 6,5 трлн тенге из Нацфонда для комплексного решения подобных проблем», – сказал он.

Затем делегация посетила Колледж бизнеса и сервиса Семея, где встретилась с педагогическим коллективом и администрацией. Здесь основное внимание уделили вопросам защиты прав учителей, повышению статуса педагога и развитию инклюзивного образования. Нуртай Сабильянов отметил необходимость дальнейшего совершенствования законодательства, чтобы избавить преподавателей от излишней отчётности и несвойственных обязанностей. Айрат Базенов, в свою очередь, подчеркнул важность создания условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Отдельная встреча состоялась с представителями социальной сферы региона. Участники обсудили повышение качества социальных услуг, адресную поддержку нуждающихся граждан и увеличение заработной платы специалистов отрасли. В частности, директор Центра абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью по области Абай Айкын Битимбаев поднял вопрос оплаты труда социальных работников, которые, по его словам, получают около 200 тысяч тенге.

«Считаю обоснованным вопрос повышения заработной платы сотрудников реабилитационных центров. Через комиссии и комитеты, созданные в рамках Қазақстан Халық Кеңесі, мы направим это предложение в Министерство труда и социальной защиты населения. Кроме того, поднимем вопрос на уровне Правительства. Необходимо учитывать, насколько тяжёлый труд выполняют эти специалисты», – заявил Нуртай Сабильянов.

Также участники обратили внимание на нехватку реабилитационных учреждений для детей с особыми потребностями. В области Абай насчитывается около 6,5 тысячи таких детей. Нуртай Сабильянов сообщил, что озвученную проблему доведут до сведения уполномоченных органов. Думан Орынбеков предложил привлечь студентов университета к работе социальных центров, в том числе организовать для пожилых людей занятия по использованию смартфонов и электронных государственных услуг.

Встреча с коллективом производственной компании «SemeyCement» была посвящена социально-экономическим задачам, обозначенным в Послании Президента. Во встрече приняли участие вице-министр энергетики РК Ильяс Бакытжан, председатель Комитета специальных программ Министерства национальной экономики РК Бауыржан Сыздыков и член Қазақстан Халық Кеңесі Думан Орынбеков.

Спикеры затронули вопросы повышения реальных доходов населения, поддержки малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, налоговой и бюджетной политики. Отдельно обсудили планируемое повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч тенге с 1 января 2027 года.

Начальник производственного цеха Тархан Жакыпбаев отметил значение отечественного цементного производства для строительной отрасли. По его словам, предприятие, работающее с 1958 года, обеспечивает страну качественной продукцией, а дальнейшее увеличение темпов строительства может создать дополнительные возможности для развития завода.

Ещё одна встреча прошла с коллективом ОЭСК в Семее. Представители государственных органов обсудили с энергетиками стратегические задачи по укреплению энергетической безопасности Казахстана, развитию отечественной генерации, увеличению мощностей и внедрению систем накопления электроэнергии. Особое внимание уделили растущему потреблению электричества, в том числе в связи с развитием дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Участники также рассмотрели перспективы развития возобновляемых источников энергии и необходимость обновления энергетического баланса страны. Обсуждение затронуло не только отраслевые задачи, но и влияние энергетической устойчивости на экономическое развитие и благосостояние населения.

Таким образом, встречи охватили сразу несколько ключевых направлений Послания Президента – от образования и социальной поддержки до промышленности и энергетической безопасности. Участники смогли обсудить конкретные региональные проблемы, задать вопросы представителям делегации и озвучить предложения по дальнейшей реализации обозначенных задач.