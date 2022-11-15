Ключи от квартиры вручили семье погибшего пожарного в Абайской области

Ключи от квартиры вручили вдове и детям пожарного Айдоса Тогызбаева, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает Kazpravda.kz.

Новая 3-комнатная квартира находится в микрорайоне "Карагайлы" в Семее.

Айдос Тогызбаев погиб 7 сентября во время тушения степного пожара в Жарминском районе Абайской области. Он и еще несколько коллег получили ожоги, когда загорелась пожарная техника.

Айдосу Тогызбаеву было 36 лет, в органах гражданской защиты он служил с 2019 года. У погибшего остались пятеро детей.

13 сентября его семье вручили орден "Айбын" III степени.