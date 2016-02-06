​Ключи от счастья

В детском доме Таисия оказалась в 2006 году, оставшись без попечения родителей. Педагогический коллектив и дети тепло приняли новенькую и стали заботиться о ней. Постепенно она втянулась в местное сообщество, у нее появились друзья, и жизнь пошла своим чередом. Сегодня она с огромной благодарностью вспоминает те дни, которые провела в детдоме.

– Мне повезло, что я оказалась там и мне попались такие хорошие наставники, – рассказывает Таисия. – Они научили меня всему, что я умею сегодня: актерскому искусству, игре в шахматы, стихосложению и многому другому. Вместе с тем нас учили быть самостоятельными, ответственными.

Примерно пять лет назад Таисии позвонили по телефону и сообщили, что государство выделяет ей собственную квартиру и необходимо прийти за ключами. Поначалу девушка просто не поверила услышанному. Удостоверившись в том, что это была не чья-то злая шутка, она поспешила оформлять необходимые документы. Ее радости не было предела.

– В то время я жила в Доме юношества и о собственном жилье даже не мечтала. Полное осознание произошедшего пришло, наверное, когда я переехала сюда, – говорит моя собеседница.

Несколько лет назад в жизни Таисии появился близкий ей человек – Эльназар Файзилов. Сегодня он специалист со средним специальным образованием, работает в частной компании электромонтажником. Молодая пара счастливо живет, имея собственную крышу над головой и воспитывая годовалого сына Самира.

– Ремонт в квартире сделал супруг своими руками, – с гордостью говорит Таисия. – А на сбережения, которые у меня накопились за время проживания в детском доме и Доме юношества, приобрели необходимые бытовые приборы и мебель. Мы постарались создать домашний уют в первую очередь для нашего малыша, и у него есть то, чего многие годы была лишена я сама. Хочу, чтобы он жил в полноценной семье, учился, развивался и достиг в жизни большего, чем его родители.

Сегодня Таисия Мершиева – студентка выпускного четвертого курса Жамбылского гуманитарного колледжа имени Абая. По ее признанию, стипендии в колледже и пособия по утере кормильца, предусмотренных государством, а также зарплаты супруга вполне хватает на то, чтобы жить пусть и не с шиком, но по крайней мере в достатке. В учебе, как и в любом другом деле, Т. Мершиева старается быть в числе первых. К слову, ее неоднократно награждали за победы в различных конкурсах и соревнованиях. Кроме того, девушка в совершенстве владеет государственным языком. В настоящее время усилия Таисии направлены на то, чтобы окончить колледж с отличием. Но на этом она не желает останавливаться. В ее планах – получить высшее образование, стать высококлассным специалистом-психологом.

– Существует мнение, что выходцы из детских домов часто не желают учиться и в жизни ничего не добиваются, – делится своими переживаниями Таисия. – Безусловно, такие факты есть. Но моя цель – доказать обществу, что мы – такие же, как и все. У нас тоже есть цели и мечты. И одна из них сбылась благодаря государству. В связи с этим хочется сказать большое спасибо нашему Президенту Нурсултану Назарбаеву, не забывающему о тех, кто нуждается в помощи.

Помимо Таисии в Таразе только за последние два года благодаря государственной поддержке собственным жильем обзавелись 45 выпускников детского дома. В настоящее время ждут своей очереди еще 155 человек.