​Ключи от счастья

Михаил ТЁ, Жамбылская область

В детском доме Таисия оказалась в 2006 году, оставшись без попечения родителей. Педагогический коллектив и дети тепло приняли новенькую и стали заботиться о ней. Постепенно она втянулась в местное сообщество, у нее появились друзья, и жизнь пошла своим чередом. Сегодня она с огромной благодарностью вспоминает те дни, которые провела в детдоме.

– Мне повезло, что я оказалась там и мне попались такие хорошие наставники, – рассказывает Таисия. – Они научили меня всему, что я умею сегодня: актерскому искусству, игре в шахматы, стихосложению и многому другому. Вместе с тем нас учили быть самостоятельными, ответственными.

Примерно пять лет назад Таисии позвонили по телефону и сообщили, что государство выделяет ей собственную квартиру и необходимо прийти за ключами. Поначалу девушка просто не поверила услышанному. Удостоверившись в том, что это была не чья-то злая шутка, она поспешила оформлять необходимые документы. Ее радости не было предела.

– В то время я жила в Доме юношества и о собственном жилье даже не мечтала. Полное осознание произошедшего пришло, наверное, когда я переехала сюда, – говорит моя собеседница.

Несколько лет назад в жизни Таисии появился близкий ей человек – Эльназар Файзилов. Сегодня он специалист со средним специальным образованием, работает в частной компании электромонтажником. Молодая пара счастливо живет, имея собственную крышу над головой и воспитывая годовалого сына Самира.

– Ремонт в квартире сделал супруг своими руками, – с гордостью говорит Таисия. – А на сбережения, которые у меня накопились за время проживания в детском доме и Доме юношества, приобрели необходимые бытовые приборы и мебель. Мы постарались создать домашний уют в первую очередь для нашего малыша, и у него есть то, чего многие годы была лишена я сама. Хочу, чтобы он жил в полноценной семье, учился, развивался и достиг в жизни большего, чем его родители.

Сегодня Таисия Мершиева – студентка выпускного четвертого курса Жамбылского гуманитарного колледжа имени Абая. По ее признанию, стипендии в колледже и пособия по утере кормильца, предусмотренных государством, а также зарплаты супруга вполне хватает на то, чтобы жить пусть и не с шиком, но по крайней мере в достатке. В учебе, как и в любом другом деле, Т. Мершиева старается быть в числе первых. К слову, ее неоднократно награждали за победы в различных конкурсах и соревнованиях. Кроме того, девушка в совершенстве владеет государственным языком. В настоящее время усилия Таисии направлены на то, чтобы окончить колледж с отличием. Но на этом она не желает останавливаться. В ее планах – получить высшее образование, стать высококлассным специалистом-психологом.

– Существует мнение, что выходцы из детских домов часто не желают учиться и в жизни ничего не добиваются, – делится своими переживаниями Таисия. – Безусловно, такие факты есть. Но моя цель – доказать обществу, что мы – такие же, как и все. У нас тоже есть цели и мечты. И одна из них сбылась благодаря государству. В связи с этим хочется сказать большое спасибо нашему Президенту Нурсултану Назарбаеву, не забывающему о тех, кто нуждается в помощи.

Помимо Таисии в Таразе только за последние два года благодаря государственной поддержке собственным жильем обзавелись 45 выпускников детского дома. В настоящее время ждут своей очереди еще 155 человек. 

Популярное

Все
Привить любовь к книге
Урегулирован механизм торговой надбавки
Так звучит голос района
Встать в строй!
Текст как красивая мелодия
«Egemen Qazaqstan» объединяет лучших
Газета стала судьбой
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Верить в силу печатного слова
Листая странички детства
Инфраструктура для велосипедистов
Проявил отвагу во время пожара
Важный и гуманный шаг со стороны государства
Феномен Кейтлин Кларк
На страже чистоты и порядка
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Вывести коучей из тени
Воспитание мужества
От маленькой капли – большие урожаи
Вода становится ценностью
Должников пора призвать к ответу
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Казахстанские врачи и 319 тонн гуманитарной помощи: казахстанская делегация прибыла в Афганистан с масштабной миссией
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]