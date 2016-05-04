​Ключи от счастья

фото Багдата ЕСЖАНОВА

Пять новых многоэтажных домов построены по заказу АО «НУХ «Байтерек» в областном центре в рамках программы «Развитие регионов-2020». Разделил радость счастливчиков, тепло поздравив их с Праздником единства народа Казахстана и новосельем, аким области Крымбек Кушербаев.

– Новоселье – большая радость для любой семьи. В 2015 году мы сдали в эксплуатацию 54 много­этажных дома. В текущем планируем построить еще 67, благодаря чему число очередников сократится на 24%, – отметил руководитель региона на торжественной церемонии вручения ключей от квартир.

Выступившая от имени новоселов горожанка Бахыт Насырова выразила огромную признательность руководству страны, местным властям и строителям, подчеркнув, что ее семья уже давно мечтала обзавестись собственным жильем.

– Трудно выразить словами ту радость, что сейчас мы ощущаем, спасибо за этот подарок к празднику, – отметила растроганная женщина.