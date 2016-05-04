​Ключи от счастья

Свежий выпуск
421
Юрий ЛИ, Кызылорда
фото Багдата ЕСЖАНОВА

Пять новых многоэтажных домов построены по заказу АО «НУХ «Байтерек» в областном центре в рамках программы «Развитие регионов-2020». Разделил радость счастливчиков, тепло поздравив их с Праздником единства народа Казахстана и новосельем, аким области Крымбек Кушербаев.

– Новоселье – большая радость для любой семьи. В 2015 году мы сдали в эксплуатацию 54 много­этажных дома. В текущем планируем построить еще 67, благодаря чему число очередников сократится на 24%, – отметил руководитель региона на торжественной церемонии вручения ключей от квартир.

Выступившая от имени новоселов горожанка Бахыт Насырова выразила огромную признательность руководству страны, местным властям и строителям, подчеркнув, что ее семья уже давно мечтала обзавестись собственным жильем.

– Трудно выразить словами ту радость, что сейчас мы ощущаем, спасибо за этот подарок к празднику, – отметила растроганная женщина.

Популярное

Все
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане
Последствия ураганного ветра устраняют в Астане
Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены
Движение транспорта ограничено в Акмолинской области
"Барыс" всухую проиграл "Магнитке"
Израиль и ХАМАС близки к освобождению заложников и приостановке боевых действий
Четверо получили травмы в результате ураганного ветра в Астане
На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня
Тайны монетного двора
Экс-министр Бишимбаев водворен в ИВС
Впервые за долгое время у Казахстана медаль в фигурном катании
Есть 12-я лицензия!
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Мечты Ильдара и Ильнара
Что они там курят?
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
В Казахстане сокращается количество вузов
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Почему Рыбакина не сыграла на ЧМ, объяснили в федерации
Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Снег ожидается в центре, севере и востоке Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
А началось все с песен Абая

Читайте также

Нас стало больше!
Оживить экономику
Поторопились с ремонтом
Привлекать инвестиции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]