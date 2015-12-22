​Ключи от счастья

Сразу 145 семей стали обладателями собственных квартир, в которых, как отметил директор выступившего генподрядчиком ТОО «Стройкомпания» Хайдар Атажанов, применена энергосберегающая система отопления – «теплый пол». С радостным событием новоселов поздравил аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов.

В тот же день он вручил ключи от квартир молодым специалистам и выпускникам детдомов, для которых по программе «Дорожная карта занятости-2020» в развивающемся микрорайоне «Береке» выстроены два общежития на 100 мест каждое. Такая государственная поддержка дала им возможность спокойно работать и копить сбережения для будущего приобретения постоянного жилья.