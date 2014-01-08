Ключи от счастья

Поздравив виновников торжества со знаменательным событием, аким области Ансар Мусаханов отметил, что государство уделяет большое внимание решению социальных проблем молодежи. В ушедшем году в областном центре сданы 6 многоквартирных жилых домов, а до 2020 года планируется обеспечить жильем свыше 6,5 тыс. талдыкорганцев. В перспективе в юго-западном массиве города вырастет мини-город, в состав которого войдут 121 жилой дом, 9 детских садов, 4 школы. Здесь будут построены центр обслуживания населения, дворец школьников, другие объекты социального назначения.

После официальной церемонии по традиции состоялся обряд шашу, хозяева просторных благоустроенных квартир накрыли праздничный дастархан для своих первых гостей.

В этот же день новоселье справили еще 64 семьи каскеленцев: в райцентре Карасайского района был введен в эксплуатацию многоквартирный арендный дом, также возведенный по программе «Доступное жилье».

Асет КАЛЫМОВ,

Алматинская область

фото Жумабая МУСАБЕКОВА