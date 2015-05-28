Ключных дел мастер

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
фото Толегена КОШЕГУЛОВА
В его небольшую мастерскую, что находится на одной из центральных улиц города, заходили если не все, то, наверное, каждый третий житель Кокшетау. Он – ключных дел мастер, а также специалист высокой квалификации по ремонту любой такой необходимой в хозяйстве домашней утвари и бытовой аппаратуры. Потерял человек ключ – к нему, за дубликатом.
В прежние годы Александр Сергеевич работал в горбыткомбинате системы «Рембыттехники», чинил утюги, электрочайники и электровафельницы, вентиляторы, горячо любимые всеми домохозяйками «чудо-печки», самовары – словом, необходимую в быту технику. И при этом горожане всегда были довольны его работой, качеством произведенного ремонта.
Сегодня чудо-мастер – самостоятельный индивидуальный предприниматель, имеет свой автомат для изготовления ключей, весь необходимый дополнительный инструментарий. И сейчас не зарастает «народная тропа» к его мастерской, куда кокшетаусцы приносят для ремонта бытовую технику былых лет, с которой они не хотят расставаться, а мастер А. Соколов продлевает ее жизнь.
Надо сказать, что у Александра Сергеевича есть одна давнишняя слабость – любит он собирать старые самовары и утюги. Их количество у него уже перевалило за сотни, среди них можно встретить немало замечательных экземп­ляров XIX–XX веков, имеются в коллекции любителя раритетов и те, что постарше. Заходят к мастеру клиенты, и многие из них сразу обращаются к нему с вопросами: люди живо интересуются, откуда у Александра Сергеевича столько предметов старины. И хозяин, выполняя очередной заказ, всегда с удовольствием и затаенными нотками гордости в голосе успевает подробно отвечать на вопросы о происхождении того или иного «экспоната» своего «персонального музея» самоваров и утюгов.

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