​Клюшки – наголо!

Сегодня в Нефтекамске матчем местного «Тороса» и карагандинской «Сарыарки» стартуют игры 1/;4 финала Высшей хоккейной лиги. Единственный оставшийся казахстанский клуб – напомним, что «беркуты» в драматичнейшем шестиматчевом противостоянии одолели усть-каменогорское «Торпедо» – продолжает поход за главным трофеем лиги: Кубком Братины. Три другие пары составили следующие дружины: тверской ТХК поборется с «Динамо» из Балашихи, ХК «Рязань» поспорит с ижевской «Ижсталью» и альметьевский «Нефтяник» постарается одолеть ангарский «Ермак».

Порадовали своих поклонников, но уже в рамках Международной молодежной хоккейной лиги, «Снежные барсы» из Астаны. Столичный клуб впервые участвует в плей-офф розыгрыша Кубка Харламова и первые две игры провел в Уфе против одного из лидеров лиги – местного «Толпара». И стоит отметить, что наши ребята сыграли просто отлично.

В первом матче юные «барсы» победили в овертайме со счетом 5:4. При этом казахстанцы по ходу встречи уступали – 0:2, но смогли не только отыграться, но и вырвать викторию. В составе нашей команды голами отметились Кирилл Панюков, Андрей Локтев, Дмитрий Гренц и Илья Лобанов. Ну а завершающую точку в дополнительное время поставил Алихан Асетов.

Не менее сложным был и второй матч. Уфимцы вновь первыми открыли счет во встрече – на 7-й минуте отличился россиянин Кирилл Цулыгин, на что двумя забитыми шайбами казахстанцы ответили во второй 20-минутке – это уверенно у ворот соперника действовали Василий Шаламов и Алихан Асетов, которые по разу поразили ворота хозяев. В третьем отрезке игры шайб заброшено не было, и Астана отпраздновала победу со счетом 2:1. Следующие две игры пройдут уже в нашей столице 13 и 14 марта.

В это же время завершился и четвертьфинальный раунд плей-офф чемпионата Казахстана сезона-2015/;16. В полуфинале кокшетауский «Арлан» сразится с павлодарским ХК «Иртыш», а атырауский «Бейбарыс» – с петропавловским «Кулагером». Серии пройдут до четырех побед одной из команд. Первые матчи пройдут в Кокшетау и Атырау 15–16 марта.