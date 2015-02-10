КМГ: бюджет скорректирован с учетом реалий Рысты АЛИБЕКОВА

Пресс-конференция началась с анонса главных событий текущей недели. Как было отмечено, на 12 февраля запланирована встреча Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Казахстане Стефано Раваньяном.

По линии Парламента во вторник в Мажилисе презентуют законопроект о государственно-частном партнерстве, а в среду состоится пленарное заседание палаты под председательством спикера Кабибуллы Джакупова. Во вторник на расширенном заседании Сенат обсудит проект закона об устранении технических барьеров во взаимной торговле с государствами, не являющимися членами Таможенного союза.

Что касается мероприятий Правительства, то 12 февраля состоится расширенное заседание коллегии МОН с участием вице-премьера Бердыбека Сапарбаева. На следующий день в Национальном музее пройдет расширенное заседание «круглого стола» «Казахстан – перекресток древних культур» с участием видного общественного деятеля, поэта и дипломата Олжаса Сулейменова. В регионах также намечено проведение ряда крупных мероприятий.

...Представляя на брифинге производственные показатели компании за 2014 год, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев проинформировал, что, по предварительным данным, консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата по группе компаний КМГ в 2014 году составил 22 млн. 491 тыс. тонн. Добыча природного газа достигла 4 млрд. 736 млн. кубометров при 6-процентном росте к плану 2014 года.

Объем транспортировки нефти магистральными трубопроводами зафиксирован на уровне 64 млн. тонн и вырос, по сравнению с планом, на 1%. Транспортировка неф­ти по морю за отчетный период была равна 9,6 млн. тонн и на 9% превысила плановый показатель. В то же время транспортировка газа по магистральным газопроводам достигла 105,4 млрд. кубометров.

Наряду с этим объем переработки нефти за 2014 год составил 14,9 млн. тонн, что несколько выше плана. Стартовала практическая фаза проектов реконструкции Шымкентского и Павлодарского НПЗ. Начаты пусконаладочные работы на установке каталитического риформинга комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ.

Делясь прогнозами на год наступивший, председатель правления КМГ подчеркнул, что на финансовых результатах работы компании в 2015 году снижение цен на нефть скажется в большей степени, чем в прошлом году.

– Физические объемы добычи и транспортировки углеводородов, несмотря на значительное сокращение капитальных вложений, нам, может быть, и удастся выдержать, но по финансовым результатам я ожидаю непростую ситуацию, – констатировал глава компании.

С. Мынбаев сообщил, что обвал мировых цен на нефть не приведет к сокращению персонала компании. Зарплата также не будет снижаться, хотя и ее роста не предполагается. Он заметил, что низкие цены на «черное золото» оказывают значительное влияние на текущую деятельность «КазМунайГаза».

На сегодня бюджет компании принят из расчета цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель. Поэтому капитальные вложения, предусмотренные в прежнем бюджете, значительно сокращены. Есть определенные условия и для уменьшения текущих затрат, частично по закупаемым продуктам можно рассчитывать на снижение цен.

При этом глава КМГ напомнил, что в группе «Самрук-Казына» в целом и в «КазМунайГазе», в частности, реализуется процесс трансформации, и связанные с ним вопросы по оптимизации структуры и определенному сокращению численности будут рассматриваться в предусмотренном ранее формате.