КМГ ответил на требования профсоюза работников «Озенмунайгаза»

Бастующие работники АО «Озенмунайгаз» в Жанаозене выдвинули шесть требований, которые прокомментировали в АО НК «КазМунайГаз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тексте говорится:

1️. Трудоустройство детей пенсионеров (бывших работников) ОМГ.

Приём детей пенсионеров (бывших работников) ОМГ напрямую в штат нарушает действующий алгоритм трудоустройства, утверждённый в 2020 году. Согласно алгоритму, дети пенсионеров ОМГ трудоустраиваются наравне с безработными гражданами в соотношении 50/50. Выполнение данного требования не представляется возможным, так как нарушит права других безработных в Жанаозене, ожидающих своей очереди на трудоустройство.

2️. Увеличение выплаты при раннем уходе на пенсию (300 МРП).

В ОМГ действует специальная предпенсионная программа, которая позволяет работникам выходить на пенсию преждевременно. Условия предпенсионной программы привязаны к МРП, стажу и возрасту работника, при этом, есть возможность трудоустройства члена семьи.

Размер выплаты рассчитывается исходя из МРП в зависимости от стажа работника и количества месяцев, оставшихся до пенсии. При этом, максимальный размер 125 МРП установлен для работников со стажем свыше 40 лет.

К примеру, работник, отработавший в ОМГ больше 40 лет, на сегодня при раннем выходе на пенсию в 60 лет, получает 16,6 млн. тенге.

Требование работников заключается в увеличении МРП со 125 до 300 МРП, что повысит размер выплаты более чем в два раза. Однако, в компании уже созданы хорошие условия, где размер социальной поддержки на одного работника — один из самых высоких.

3️. Строительство базы по ремонту спецтехники на 1000 мест управление обслуживания скважин ОМГ.

ОМГ ежегодно обновляет спецтехнику, и сейчас обновлено 65% парка, включая технику Управления буровых работ. С 2022 по 2024 год на это потратили более 22 млрд тенге, а до 2029 года планируется выделить еще более 53 млрд тенге. Благодаря обновлению техники меньше нужно ремонтов, поэтому строительство новой ремонтной базы, как требуют работники, пока нецелесообразно. Подобное обновление спецтехники идет во всех компаниях группы КМГ.

4️. Возврат редакции коллективного договора 2013 года и переход на обособленную систему оплаты труда.

Профсоюз предлагает вернуть пункт 5.19 коллективного договора ОМГ от 2013 года, когда индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные взносы оплачивались за счет работодателя. С 2017 года выплаты сотрудникам производятся после удержания налогов, что соответствует законодательству РК.

С июля 2024 года в «Озенмунайгазе» начаты работы по переходу на новую систему оплаты труда. Разработаны правила, основанные на справедливой оценке сложности работы, с участием профсоюзов и Министерства труда РК. В настоящее время проводятся согласования внутри ОМГ.

5️. Повышение категории машинистов и операторов подземного и капитального ремонта скважин до 6-7 разрядов.

Разряды устанавливаются по Единому тарифно-квалификационному справочнику, утвержденному приказом Министерства труда РК от 2018 года. Сейчас машинистам и операторам подземного ремонта скважин на сложных участках оплата производится по 6 разряду, что обеспечивает справедливую оплату за такую работу.

6️. Включение в коллективный договор доплаты 30% к заработной плате.

Согласно законодательству страны и правилам оплаты труда ОМГ 2023 года, доплата до 30% производится за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или выполнение дополнительных функций. Также зарплата работников ОМГ ежегодно индексируется и превышает среднюю зарплату, чем в других нефтедобывающих предприятиях региона.

На данный момент первый заместитель председателя gравления КМГ Курмангазы Исказиев с первого дня выдвижения требований работниками ОМГ находится в Жанаозене Мангистауской области.