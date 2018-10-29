КНБ и МВД смогут блокировать интернет и связь при чрезвычайных ситуациях
В Казахстане расширили перечень государственных органов, которые смогут осуществлять блокировку интернета, сообщает Adilet.zan.kz.
Согласно постановлению Правительства РК от 28 октября 2018 года, к 22 госорганам добавились еще 4 ведомства, которые смогут управлять сетями связи при чрезвычайных ситуациях. Такие как, Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны.
"Утвердить прилагаемый перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения", - отмечается в новом постановлении.