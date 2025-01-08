КНБ озвучил объёмы ликвидированного оружия и боеприпасов в 2024 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За минувший год Комитетом национальной безопасности РК совместно с органами полиции и прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время «январских событий», передает Kazpravda.kz

Как отметили в комитете, по итогам года ликвидированы 7 каналов вторичного оборота оружия, 7 внутренних каналов сбыта и 4 цеха по его кустарному изготовлению.

Изъяты 58 автоматов Калашникова, 283 ружья, 164 пистолета, 115 гранат и более 15 тысяч боеприпасов различного калибра.