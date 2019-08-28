КНБ перекрыл региональный канал поставки наркотиков в Павлодарской области
Сотрудники Комитета национальной безопасности РК пресекли региональный канал поставки наркотиков в Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Департаментом КНБ по Павлодарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РК К.Кусаинова, причастного к организации регионального канала поставок наркотических веществ на территорию Павлодарской области. В частности, в результате проведенных ДКНБ оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 1 марта 2019 года Кусаинов на своей автомашине из Караганды в Павлодар доставил крупную партию наркотического средства "марихуана" с целью дальнейшей реализации на территории региона", – говорится в сообщении.
2 марта ДКНБ осуществлено задержание Кусаинова при попытке сбыта наркотического средства "марихуана" весом 20 кг.
Кроме этого, в ходе проведения комплекса следственных действий задержанный добровольно выдал 10 кг "марихуаны", спрятанных по месту жительства родственника, проживающего в Павлодаре. В результате общий вес изъятых наркотиков составил порядка 30 кг.
16 августа приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области задержанный признан виновным по ч.3 ст. 297 УК РК и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности.