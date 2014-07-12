КНБ предотвратил ущерб экономике РК на 300 млрд тенге

Комитет национальной безопасности Казахстана предотвратил ущерб национальной экономике на сумму свыше 295 млрд тенге, сообщил глава ведомства Нуртай Абыкаев в интервью газете "Казахстанская правда".

"Только за прошлый год в результате содействия государственным органам предотвращен экономический ущерб на сумму более 295 миллиардов тенге, а принятые нами меры способствовали возмещению в казну страны свыше 11 миллиардов тенге. Таким образом, на сегодняшний день, применяемый весь арсенал специфических мер государственного реагирования в сфере обеспечения экономической безопасности в целом позволяет обеспечить защиту национальных интересов", - сказал он.

При этом глава КНБ заметил, что этот важный и необходимый процесс, как любой вид деятельности, требует постоянного совершенствования. Поэтому органы нацбезопасности в рамках своей компетенции и специфики работы принимают исчерпывающие меры во благо стабильного функционирования и эффективного развития отраслей стратегического значения отечественной экономики.

Наиболее привлекательными сферами казахстанской экономики для иностранных инвесторов Абыкаев назвал топливно-энергетический, нефтегазовый и атомно-энергетический комплексы.

"Отдельные крупные иностранные компании осуществляют свою деятельность в Казахстане более 20 лет и задействованы в реализации наиболее амбициозных и значимых для нашей республики проектов. Вместе с тем при реализации таких проектов имеют место случаи, когда корпоративные интересы противоречат национальным интересам Казахстана. Со стороны отдельных недобросовестных инвесторов имеют место нарушения как принятых на себя обязательств, так и отечественного законодательства, чем наносится существенный экономический и экологический ущерб", - сказал он.

Полный текст интервью читайте здесь.