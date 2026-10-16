КНБ пресек транзит афганских наркотиков по «Северному маршруту»

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники КНБ совместно со специальными службами России и Узбекистана пресекли канал контрабанды наркотиков из Афганистана по т.н. «Северному маршруту», сообщает Kazpravda.kz

В результате операции в городе Тюмень (РФ) задержаны двое участников международной наркогруппы. При обыске у них было изъято 30 кг афганского гашиша, стоимость которого на черном рынке может составлять около 300 тысяч долларов США.

«По данному факту российскими компетентными органами проводится досудебное расследование. Мероприятия по противодействию международному незаконному обороту наркотиков продолжаются», – сообщили в КНБ.

Ранее МВД ликвидировало международный канал вербовки людей в наркосеть. Масштабная спецоперация охватила территории сразу нескольких государств.