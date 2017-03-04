Общество
КНБ проводит творческий конкурс среди казахстанцев
Творческий конкурс решил провести Комитет Нацбезопасности Казахстана. Соответствующее объявление размещено на сайте ведомства, передает Kazpravda.kz.

"Комитет национальной безопасности совместно с Министерством культуры и спорта объявляет конкурс на лучшее музыкальное произведение, поэтическое сочинение, публицистику, видео- и фотоматериалы, посвященные 25-летию образования органов национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в объявлении.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться по телефону 76-37-22 (или по телефонам в территориальных органах КНБ).

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