КНБ РК пресек деятельность "золотой" преступной группы
КНБ Республики Казахстан пресечена деятельность организованной преступной группы, длительное время занимающейся контрабандным вывозом незаконно добытой золотосодержащей руды в КНР, передает Kazpravda.kz.
"В ходе проведения спецоперации в городах Алматы, Астана и Степногорск задержаны члены группы, в том числе 1 гражданин Китая. На станции "Алтынколь" задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн. Изъята подложная документация. Проведены обысковые мероприятия в складских помещениях, используемых указанными лицами для хранения и переработки золотосодержащего сырья. Обнаружена кустарная лаборатория для проведения исследований руды на содержание золота", – сообщает пресс-служба КНБ РК.
По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.