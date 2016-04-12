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КНДР глушит сигнал GPS Южной Кореи
КНДР использует систему радиоэлектронного подавления, которая мешает работе Глобальной системы позиционирования (GPS) на территории Южной Кореи. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН О Джун в опубликованном письме Совету Безопасности всемирной организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на trend.az.

"С 31 марта 2016 года Корейская Народно-Демократическая Республика использует систему радиоэлектронного подавления, которая создает серьезную угрозу для функционирования Глобальной системы позиционирования в Республике Корея. Сигналы поступают из пяти регионов на северной стороне военной демаркационной линии на Корейском полуострове – Хэджу, Ионан, Пайонгганг, Кымган и Кэсон", – написал дипломат.

Он сообщил, что Сеул обращался к Пхеньяну с требованием "незамедлительно прекратить такое вмешательство", однако северокорейская сторона "не прекратила попытки радиоэлектронного подавления Глобальной системы позиционирования", говорится в информации.

О Джун назвал действия Пхеньяна "провокационным актом", который угрожает безопасности Южной Кореи и наносит ущерб "безопасности гражданского транспорта, включая летательные аппараты и надводные суда".

По словам южнокорейского постпреда, этот шаг также "является очевидным нарушением" Соглашения о перемирии в Корее 1953 года и "соответствующих международных соглашений, включая положения статьи 45 Устава Международного союза электросвязи (МСЭ)", которая запрещает причинение вредных помех радиосвязи или радиослужбам других государств. КНДР является страной – членом МСЭ, отмечается в сообщении.

По данным Министерства национальной обороны РК, 31 марта Корейская народная армия включила на полную мощность генераторы помех, что привело к сбоям в работе навигационных систем мобильных телефонов, автомобилей, прочих транспортных средств в ряде южнокорейских городов – Сеуле, Инчхоне, на территории провинций Канвондо и Кенгидо.

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