КНДР и впредь будет запускать спутники – посольство Северной Кореи

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Северная Корея будет продолжать запуски на орбиту ракет-носителей со спутниками, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Государственное агентство по освоению космоса, следуя политике Трудовой партии Кореи по отдаче приоритета науке и технике, будет и впредь запускать еще больше чучхейских искусственных спутников Земли", – говорится в пресс-релизе Посольства КНДР в РФ.
Также в сообщении дипмиссии подчеркивается "полный успех запуска ИСЗ "Кванменсон – 42, который стал "самым искренним подарком товарищу Ким Чен Ыну, партии, государству и народу".
Отметим, что осуществленный сегодня, 7 февраля, запуск спутника произошел несмотря на протесты международного сообщества.
Между тем военные Южной Кореи и США уже анонсировали совместные переговоры о размещении новых систем ПРО, которые "будут работать только против Северной Кореи".