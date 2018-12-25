КНДР обязали заплатить 500 миллионов долларов за погибшего студента
Судья округа Колумбия в США обязал в понедельник власти КНДР выплатить более 501 миллиона долларов семье американца Отто Уормбиера, который скончался после заключения в северокорейской тюрьме, передает Ria.ru.
Это около 4% от общего объема северокорейской экономики.
Как следует из постановления федерального судьи Берила Хауэлла, компенсации должны быть выплачены родителям Уормбиера – Фредерику и Синтии Уормбиер. Они же должны будут уведомить власти КНДР о решении суда.
В 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. В заключении американец провел 17 месяцев. Студент вернулся из КНДР тяжелобольным и почти сразу скончался.
Причины его смерти не выяснены. Его родители сначала требовали взыскать с Северной Кореи 1 миллиард долларов.
Иск был подан в апреле, незадолго до саммита между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который состоялся в июне.