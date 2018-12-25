КНДР обязали заплатить 500 миллионов долларов за погибшего студента

Иск был подан в апреле, незадолго до саммита между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который состоялся в июне.



В 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. В заключении американец провел 17 месяцев. Студент вернулся из КНДР тяжелобольным и почти сразу скончался.Причины его смерти не выяснены. Его родители сначала требовали взыскать с Северной Кореи 1 миллиард долларов.