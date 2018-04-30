КНДР переведет часы 5 мая и установит одно время с Южной Кореей
Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, власти КНДР приняли решение 5 мая перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей, передает ТАСС.
О решении властей сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на указ Президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР "О перемене пхеньянского времени".
"Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе (2018 года – прим. ТАСС)", – говорится в постановлении.
Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.
Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.