В мире
КНДР переведет часы 5 мая и установит одно время с Южной Кореей
Анастасия Прилепская
Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, власти КНДР приняли решение 5 мая перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей, передает ТАСС.

О решении властей сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на указ Президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР "О перемене пхеньянского времени".

"Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе (2018 года - прим. ТАСС)", - говорится в постановлении.

Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.

Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова

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