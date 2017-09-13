КНДР полностью отвергла новые санкции Совбеза ООН

В мире
910
КНДР полностью отвергла новые санкции Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление северокорейского МИД опубликовано на сайте государственного новостного агентства ЦТАК, сообщает lenta.ru.

"Пхеньян отвергает незаконную резолюцию Совбеза ООН, в которой нам ракетный пуск назван угрозой международному сообществу и безопасности. Данным документом нас лишили права на самооборону. Это говорит о том, что нам надо быстрее создать мощный импульс в наращивании мощи Северной Кореи для обеспечения суверенитета и права на существование", – отмечает МИД.

11 сентября Северная Корея предупредила США, что Вашингтон "столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю", если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении Пхеньяна и не прекратит попытки продвинуть в СБ ООН "незаконную резолюцию".

12 сентября Совет безопасности Всемирной организации единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Так, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти – объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призыве к их возобновлению.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

Популярное

Все
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Яблоки на снегу
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Этапы избирательного цикла
В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет
Во время трагических событий января в Таразе, как и в других городах страны, от рук злоумышленников пострадал целый ряд объектов малого и среднего предпринимательства
Тепловики не решаются назвать даже примерные сроки, когда положение дел с отоплением в Экибастузе нормализуется
Многовекторность и прагматичность
Вечная драма, где есть он и она
Поставили на паузу
Доступность и справедливость правосудия
Симфония чувств
Приоритет молодежным проектам
Боеприпасы на продажу
Показатель надежности государства
Задачи выполнены
Создано самой Землей
Требованиям не соответствуют
Удивительный город
Подлежит утрате
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Снег выпал в Египте
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Чрезвычайные происшествия всегда сопровождали нашу жизнь, в самый неподходящий момент разрывая шаблоны обыденности. 2022 год стоит особняком, ведь произошедшие происшествия не просто выявили системные проблемы, но и обернулись трагедией.
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Более миллиарда тенге штрафов выставлено за 2022 год медицинским организациям Кызылординской области за дефекты качества и объема медуслуг, оказанных в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи и по пакету ОСМС
Инновации на развалинах аграрной науки
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Транспорт , Происшествия , В мире
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последни…
В мире
Крупнейшее месторождение редкоземельных металлов нашли в шв…
Культура , Кино , Звезды , В мире
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус-2023"
Общество , В мире
Саудовская Аравия отменила коронавирусные ограничения на ха…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]