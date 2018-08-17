КНДР потребовала от США подписать мирный договор

В КНДР настаивают на подписании США мирного договора, что поспособствует установлению мира в регионе и снимет напряженность. Об этом говорится в статье государственной северокорейской газеты Нодон синмун, сообщает korrespondent.net
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"Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове", – отмечается в статье.
В публикации говорится, что подписание договора будет способствовать "взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности".
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
Пока КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.