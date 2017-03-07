КНДР запретила выезжать из страны сотрудникам посольства Малайзии

Власти КНДР наложили запрет на выезд из страны сотрудников посольства Малайзии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что запрет будет действовать до "вынесения справедливого решения по делу о гибели гражданина КНДР в Малайзии".
Как пояснили в Пхеньяне, северокорейский МИД требует от малайзийских властей обеспечить безопасность работников дипмиссии КНДР в Куала-Лумпуре.
В свою очередь полиция Малайзии заявила, что два северокорейца, которых хотели допросить в связи с убийством гражданина КНДР в Малайзии, прячутся в посольстве Северной Кореи.
По словам начальника полиции, КНДР не сотрудничает со следствием.
В ответ на решение Пхеньяна власти Малайзии также запретили гражданам Северной Кореи покидать страну.
Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.
Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, сводный брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.