Северная Корея сегодня, 26 августа, запустила несколько "ракет неопределенного типа" в сторону Японского моря. Об этом заявил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает lenta.ru
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По утверждению южнокорейских военных, неопознанные снаряды пролетели около 250 километров в северо-восточном направлении.
Агентство ТАСС со ссылкой на представителя Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) Дэйва Бенхэма сообщает, что речь идет о, предположительно, трех ракетах малой дальности. Утверждается, что один из снарядов взорвался практически сразу же после запуска.
Американские военные также отметили, что данные пуски не несли угрозы для США или Гуама.
29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-14". ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является "строгим предупреждением для США". 5 августа Совбез ООН в ответ на запуск принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна
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8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар
по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. Сообщалось, что, в случае получения приказа от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, военные запустят баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12", впервые испытанную 14 мая.
13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу
для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.