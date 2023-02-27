Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне

Как рассказывает Бакыт­гуль, после школы она обу­чалась в Атырауском педколледже, затем окончила юридический факультет в университете Уральска. В школьные годы любила литературу. Серьезно начала писать прозу в 25 лет. Выкладывала рассказы в социальных сетях, а читатели быстро их распространяли на просторах Интернета. Так пришла известность.

– Во время карантина мои творения в соцсетях прочитала уроженка Атырауской области Миргуль Кали, ныне проживающая в США. Ей по­нравились рассказы, и она хочет их перевести на английский язык. Я, конечно, обрадовалась предложению, – рассказывает Бакытгуль Сармекова. – Вначале она перевела мой рассказ «Түйебай», где описывается история похищения невесты. Миргуль хотела организовать публикацию в газете, но редакция отказала. Как раз в то время частное издательство в Астане предложило напечатать сборник моих рассказов. Книга под названием «Кейіпкер» вышла тиражом в тысячу экземпляров. Я отправила один экземпляр Миргуль, и она сразу принялась за перевод.

В США есть международный литературный фонд Pen America, который выдает гранты переводам национальной литературы, знакомя читателей мира с произведениями других народов.

– Я, конечно, переживала: если грант не выиграем, то не смогу оплатить огромный труд Миргуль. Но она сказала, что ничего не ждет от меня, мол, процесс перевода принес ей удовольствие. Но мы выиграли – моя книга попала в десятку лучших, – рассказывает Бакытгуль.

Грант в денежном выражении символический – 4 тыс. долларов, но в литературном мире очень ценен. Он вручается литературному переводчику. Выпустить книгу на такие средства невозможно, поэтому пришлось искать спонсоров. Через некоторое время желание напечатать ее изъявили четыре издательства. Выбор был сделан в пользу британского.

– В сборнике есть сатирический рассказ о девушке и пожилом поэте, где в конце героиня произносит фразу: «К черту поэтов!», так книгу и назвали, – говорит Бакытгуль.