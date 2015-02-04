Книга доблести и славы Свежий выпуск 561 Ольга Золотых, Мангистауская область

В прошлом году сотрудники архива обратились ко всем жителям области с просьбой принести имеющиеся документы или фото своих близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

– В итоге жители городов и районов принесли данные о героических подвигах своих отцов. Собранные документы прошли отбор и корректировку. Сейчас у нас имеются данные о 700 мангистауcцах, которые участвовали в Великой Отечественной войне, о тех, кто погиб или пропал без вести. Также много информации о ветеранах тыла, – отметила директор государственного архива Мангистауской области Шолпан Арипова.

В поисках данных сотрудники музея обращаются не только к документам, которые есть в ДВД области или в управлении координации занятости, но и в архивы Атырауской и Астраханской областей. Это уже четвертый выпуск из серии книг «Тағзым». Первая часть увидела свет в 2005 году в преддверии 60-летия Победы, вторая и третья вышли в 2010 году. Все эти книги заняли первые места на международных выставках в Москве.

– Мы собрали много данных об эвакуированных в наш регион во время войны людях. В книгу войдет также информация о тех ветеранах, которые приезжали сюда строить город уже в послевоенное время, о тех, кто жил и работал в то время в Мангистау, – сказала Ш. Арипова. – Некоторые документы мы перепечатываем, то есть набираем вручную. С других, которые важны в первоначальном виде – это и письма, и постановления, – мы делаем фотокопии.

На 350 страницах книги будут кратко изложены автобиографии ветеранов. Также будут опубликованы письма с фронтов, воспоминания фронтовиков о военных годах и послевоенном времени, рассказы о самоотверженных трудовых подвигах. Еще одна особенность издания в том, что книга будет охватывать исторические события и до начала войны.

– Она будет состоять из нескольких разделов: «Мангистау в довоенное время», «Жизнь во время войны», «Жизнь тыла», «Послевоенные судьбы фронтовиков». Электронная версия книги будет безвозмездно передана библиотекам, военным организациям, госучреждениям. Пока мы планируем выпустить книгу тиражом 380 экземпляров, – рассказала директор государственного архива области.

Сотрудники государственного архива планируют опубликовать документы в их первоначальном виде. К примеру, в архивах хранятся письма с фронта, написанные на казахском языке латиницей, есть также письма на арабском. Их переводить не будут.