Книга доблести и славы

Свежий выпуск
561
Ольга Золотых, Мангистауская область
В прошлом году сотрудники архива обратились ко всем жителям области с просьбой принести имеющиеся документы или фото своих близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
– В итоге жители городов и районов принесли данные о героических подвигах своих отцов. Собранные документы прошли отбор и корректировку. Сейчас у нас имеются данные о 700 мангистауcцах, которые участвовали в Великой Отечественной войне, о тех, кто погиб или пропал без вести. Также много информации о ветеранах тыла, – отметила директор государственного архива Мангистауской области Шолпан Арипова.
В поисках данных сотрудники музея обращаются не только к документам, которые есть в ДВД области или в управлении координации занятости, но и в архивы Атырауской и Астраханской областей. Это уже четвертый выпуск из серии книг «Тағзым». Первая часть увидела свет в 2005 году в преддверии 60-летия Победы, вторая и третья вышли в 2010 году. Все эти книги заняли первые места на международных выставках в Москве.
– Мы собрали много данных об эвакуированных в наш регион во время войны людях. В книгу войдет также информация о тех ветеранах, которые приезжали сюда строить город уже в послевоенное время, о тех, кто жил и работал в то время в Мангистау, – сказала Ш. Арипова. – Некоторые документы мы перепечатываем, то есть набираем вручную. С других, которые важны в первоначальном виде – это и письма, и постановления, – мы делаем фотокопии.
На 350 страницах книги будут кратко изложены автобиографии ветеранов. Также будут опубликованы письма с фронтов, воспоминания фронтовиков о военных годах и послевоенном времени, рассказы о самоотверженных трудовых подвигах. Еще одна особенность издания в том, что книга будет охватывать исторические события и до начала войны.
– Она будет состоять из нескольких разделов: «Мангистау в довоенное время», «Жизнь во время войны», «Жизнь тыла», «Послевоенные судьбы фронтовиков». Электронная версия книги будет безвозмездно передана библиотекам, военным организациям, госучреждениям. Пока мы планируем выпустить книгу тиражом 380 экземпляров, – рассказала директор государственного архива области.
Сотрудники государственного архива планируют опубликовать документы в их первоначальном виде. К примеру, в архивах хранятся письма с фронта, написанные на казахском языке латиницей, есть также письма на арабском. Их переводить не будут.

Популярное

Все
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
Необычным творческим экспериментом ознаменовалось завершение 164-го сезона Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского
В Восточном Казахстане для экстренной эвакуации туристки в горах задействовали вертолет
По программе «Ауыл – ел бе­сігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 25 сел
Казахстанские врачи верят в победу над диабетом
В Карагандинской области предлагают обновлять изношенные электросети, водопроводы и тепловые магистрали за счет недропользователей
Государство повышает привлекательность службы в рядах Национальной гвардии РК
Гранты на общую сумму более 81 млн тенге получили 17 предпринимателей Павлодарской области
В Восточно-Казахстанской области приступили к корректировке проекта реконструкции водо­хранилища Уйдене
Почти три тысячи жителей микрорайона «Нуртас» уже в августе обещают подключить к централизованному газоснабжению
Что нам снег, что нам зной
Мы скоро встретимся вновь
Право на защиту от противоправного контента
Унесенных в открытое море девушек спасли в Актау
Забыть о привозной воде
Весомый аргумент
Три лучших месяца в году
Дорога в школу
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Города, районы, поселки...
Забыть о привозной воде
Весомый аргумент
Дорога в школу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]