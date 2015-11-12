Например, издание в Пекине книги, переведенной с казахского на китайский язык, «Первый. Очерки о Президенте Республики Казахстан». Представители казахской диаспоры в Китае утверждают, что презентация этой книги, впервые изданной на китайском языке, стала событием исторической важности. Перевод осуществил Махмут Касымбеков, начальник Канцелярии Президента РК. Издание на китайском языке о Лидере Казахстана в Поднебесной, по сути, является еще одним шагом на пути к углублению стабильного добрососедского и всестороннего стратегического партнерства между народами Казахстана и Китая в ХХI столетии.

Перевод книги на китайский язык стал возможен в результате 25-летних исследований Махмута Касымбекова. В Интернете читатели из Китая уже поместили свои положительные суждения о книге. По их мнению, прочитав ее, можно получить полное представление о Казахстане. Один из читателей утверждает, что «Нурсултан­ Назарбаев­ в моем сердце – самый сильный человек».

Пока тираж первой книги составляет 2 000 экземпляров. Книга выпущена пекинским издательством «Халык». Из самых крупных интернет-библиотек Китая книгу приобрели такие, как Amazon, Wang Wang, Tokyo, Chinese internet book store. О том, как казахская диаспора изучает книгу, мне рассказал Сайран Садуакас, гражданин КНР, проживающий в Урумчи. Садуакас получил образование на китайском языке, в 1983 году в Бурултогайском районе Алтайского округа окончил среднюю школу. Затем учился в экономическом университете Синьцзяна. С 1995 года занимался научной деятельностью, работал на кафедре общественных дисциплин. В 2000 году поступил в магистратуру по специальности «социология» КазНУ им. аль-Фараби и через три года под моим научным руководством в Алматы защитил диссертацию «О социальных функциях казахского языка». Сегодня он успешно преподает на факультете государственного управления и политологии Синьцзянского университета.

Садуакас говорит, что традиции добрососедства Казахстана и Китая развиваются и ныне. Эту мысль подтвердил Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во время официального визита осенью 2013 года с лекцией в Назарбаев Университете на тему внешнеполитических приоритетов Китая в Центральной Азии и двустороннего сотрудничества с Казахстаном. Еще более 2 тыс. лет тому назад посланник китайской династии Хань два раза приезжал на землю Казахстана с миссией мира и дружбы. Такие поездки служили расширению дружеских контактов Китая с Центральной Азией, открыв маршруты Шелкового пути с Востока на Запад. Сотрудничество наших двух стран показывает, что страны с различными национальностями, культурами, религиями могут и должны жить в мире и согласии.

Повышенный интерес казахской диаспоры в Китае к личности Нурсултана­ Назарбаева объясняется огромными успехами Казахстана, которые были достигнуты за довольно короткое время. В стране осуществлены социально-политические реформы, созданы основы рыночной экономики, проведена масштабная приватизация, успешно развивается частный сектор, в экономической структуре резко повысилась доля сервиса и потребительского сектора, из обихода исчезло понятие дефицита. Процессы реформирования экономики начались буквально с чистого листа, без опыта. Более того, население не было готово к адаптации рыночных реформ. И в такой сложный период Первый Президент Нурсултан Назарбаев смело взял на себя ответственность за страну, за миллионы людей. И блестяще справился с этой судьбоносной задачей. Во многом это его личная заслуга.

За 24 года суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны. Эти ценности – опыт Казахстанского пути, выдержавший испытание временем. В этих государствообразующих общенациональных ценностях заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма и национальной идеи «Мәңгілік Ел». Китайцы еще раз поняли суть всех происходящих в Казахстане процессов. Яркий пример тому – поддержка Китаем всех международных инициатив Главы нашего государства и результаты наших двусторонних парт­нерских взаимоотношений.

Среди других практических мер по развитию культурно-гуманитарных связей можно отметить проведение симпозиума по случаю издания книги «Путь Абая» на китайском и казахском языках, перевод с арабской графики на кириллицу первых двух томов книги «Сведения из китайских летописей, причастных к истории казахов». Ожидается выпуск Издательством национальностей СУАР научного сборника исторических материалов о древних усунях. Этот труд будет издан на кириллице на казахском языке. Все книги, перечисленные выше, приобщают китайских читателей к истории казахской государственности с глубоких времен да наших дней, знакомят с сегодняшним днем и планами на будущее независимого Казахстана.