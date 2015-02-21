Книга года – «Кочевники» Свежий выпуск 883 Злата БЕЛАЯ

В мероприятии приняли участие академик НАН РК Гарифолла Есим, писатель, депутат Парламента РК Жабай Ергалиев, начальник управления департамента по делам культуры и искусства МКС РК Б. Алтаев, поэт, председатель филиала Союза писателей Казахстана в Астане Несипбек Айтулы, профессор, доктор филологических наук Турсын Журтбай и другие общественные деятели.

По результатам голосования в Национальной академической библиотеке РК, Национальной библиотеке РК, сельских, районных и областных библиотеках страны, Централизованной библиотечной системе г. Астаны, а также в библиотеках столичных образовательных учреждений для выбора книги 2015 года были предложены следующие книги: роман «Кочевники» И. Есенберлина, произведения Б. Момышулы, произведения К. Мырза Али, романы «Азбука казахской истории», «Дети одного отца», «Смутное время» М. Магауина, романы «Белые пески», «Известность и молва», «Маленький» Ж. Нажимеденова, роман «Солдат из Казахстана» Г. Мусрепова, сборник стихов Т. Молдагалиева, произведения Абая, «Мальчик в тылу врага» К. Кайсенова, повести «Парасат майданы» («Разума пылающая война»), «Тұғыр мен ғұмыр» Т. Абдикова.



