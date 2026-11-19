Рядовой Нацгвардии Биржан Амангельдин - участник акции «Читающая нация», для которого книги стали неотъемлемой частью жизни даже в условиях воинской службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сильный военнослужащий - это не только хорошая физическая подготовка, дисциплина и выдержка, но и развитый интеллект, широкий кругозор и умение самостоятельно мыслить. Именно такого подхода придерживается рядовой Биржан Амангельдин, проходящий срочную воинскую службу в воинской части 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Уроженец города Атбасар Акмолинской области, большую часть жизни он провёл в Ерейментау. Ещё со школьных лет Биржан увлекался историей, гуманитарными науками и литературой. В отличие от многих сверстников, свободное время он предпочитал проводить за книгами или компьютером.

Интерес к чтению появился благодаря изучению английского языка. Первой книгой, оставившей особый след в его памяти, стала краткая биография британского адмирала Горацио Нельсона. Мама приобрела её специально для сына: текст был представлен сразу на трёх языках - русском, казахском и английском.

Однако книга заинтересовала мальчика не только возможностью изучать иностранный язык, но и трагичной судьбой знаменитого флотоводца. Именно тогда он попросил маму приносить из библиотеки всё новые и новые произведения.

Сегодня читательские интересы Биржана охватывают самые разные жанры: от приключенческой литературы до философии и научно-популярных изданий. Среди любимых произведений - «Одиссея капитана Блада», «Крёстный отец», «Портрет Дориана Грея» и «Сто лет одиночества».

Особое место занимает рассказ Стивена Кинга «1922», который военнослужащий перечитывал неоднократно.

- Это суровая история о несправедливости жизни, неправильных поступках и разрушенных судьбах. Она показывает, почему не стоит делать обиду своей главной мотивацией, - отмечает Биржан.

Книга как отдушина в армейских буднях

С началом службы привычный образ жизни молодого человека изменился. Строгий распорядок дня и ограничения в использовании мобильных телефонов сделали бумажные книги одним из главных способов проводить свободное время.

- В армии книги стали для меня настоящей отдушиной. На фоне монотонной работы и повторяющихся задач хорошее произведение помогает отвлечься, подумать о жизни и получить интеллектуальную пищу, - рассказывает солдат.

Именно любовь к литературе привела его к участию в акции «Читающая нация». Об инициативе Биржану рассказала начальник психологического отдела бригады, заметив его увлечённость чтением. Возможность получить новый опыт, проверить свои знания и проявить себя в интеллектуальном состязании стала дополнительной мотивацией.

В настоящее время военнослужащий читает книгу «ИИ 2041», включённую в перечень произведений для участников акции. До этого его выбор остановился на приключенческом романе Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада».

Увлечение, которым хочется делиться

Примечательно, что Биржан не ограничивается личным интересом к литературе. Он охотно даёт свои книги сослуживцам, обсуждает с ними прочитанное и интересуется их мнением. По его словам, некоторые товарищи уже начали читать по его рекомендации и постепенно увлеклись литературой.

Универсальной книги для каждого, считает молодой человек, не существует. Главное - найти произведение, которое будет действительно интересно. Начинающим читателям он советует обратить внимание на «Моби Дик» Германа Мелвилла и «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Среди литературных героев, которыми он восхищается, - верный друзьям Перси Джексон, отважный Питер Блад и стойкий Робинзон Крузо. Их объединяют мужество, преданность своим принципам и сила характера.

Размышляя о значении интеллектуального развития для военнослужащего, Биржан подчёркивает, что физическая сила должна сочетаться со способностью анализировать, принимать решения и понимать поставленные задачи.

- Выражение «сила есть - ума не надо» ведь в основном используется с сарказмом. У военнослужащего должна быть своя голова на плечах. Важно не просто выполнять задачи, но и понимать их смысл, уметь самостоятельно мыслить и применять знания на практике, - считает он.

После окончания службы Биржан мечтает вернуться домой здоровым, физически и морально окрепшим мужчиной, с чувством выполненного долга. При этом он намерен сохранить главное, что сопровождает его на протяжении многих лет, - интерес к знаниям и литературе.

История рядового Биржана Амангельдина - пример того, что воинская служба открывает возможности не только для физического и морального становления, но и для интеллектуального развития. А акция «Читающая нация» ещё раз напоминает: настоящая сила человека заключается не только в его физической подготовке, но и в богатстве внутреннего мира.