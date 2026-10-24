Книга как повод остановиться

Это событие, приуроченное к 129-летию со дня рождения писателя, стало первым шагом в реализации проекта Jana Klub по обновлению 30 сельских библиотек в области Абай, запланированного на 2026–2027 годы.

Модернизация состоялась благодаря совместной работе фондов «Қазақстан халқына» и TANA.

– Мы хотим, чтобы библио­тека стала местом, где жители села смогут с пользой проводить свободное время, развиваться культурно и духовно. Современные возможности должны быть у всех, как в городе, так и в селе, – подчеркнула на открытии библиотеки председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Проект Jana Klub, иниции­рованный ОФ «TANA», направлен на трансформацию библиотек в пространства для чтения, обучения, творчества и содержательного досуга. Фонд «Қазақстан халқына» выделил средства на оснащение 15 библиотек, а фонд TANA взял на себя проект­ное управление, обучение персонала и организацию культурных программ. Акимат области Абай поддержал проект, оказав помощь в ремонте здания.

– Модернизация библиотеки – это изменение ее содержания, создание пространства, куда люди будут приходить за знаниями, заниматься творчеством, обмениваться мнениями. Мы верим, что это укрепит культуру чтения, даст толчок новым идеям, – отмечает основатель фонда TANA Камила Лукпанова.

Сегодня, когда мы скроллим ленту даже во сне, исследователи фиксируют неожиданный запрос на тишину и мес­то, где можно побыть наедине с собой. Парадокс цифровой эпохи в том, что чем больше информации, тем острее хочется «заземлиться» и остановиться. Эта тенденция повсеместна. И книга дает редкую возможность прислушаться к себе и сфокусироваться. Показательно, например, что в самолете, где нет Интернета, люди наконец-то отдыхают, дают мозгу передышку и порой обращаются к книге.

Обновленные библиотеки пытаются воссоздать это состояние на земле. Конечно, авторы проекта понимают: открытие библиотеки не озна­чает, что все сразу побегут читать. Изменение привычек требует времени.

– В Алматы мы в 2018-м запустили библиотеку имени Жамбыла и проводили исследования спустя два года. В среднем посетитель берет книгу в руки на шестой-седьмой раз. Чем это объясняется? Во-первых, люди сомне­ваются, что можно зайти в библиотеку: «А это точно бесплатно, ведь там так красиво и классно?..»­ Потом люди используют зону коворкинга, приходят туда с компьютером. И это нормально: мы говорим студентам: приходите. И они идут. А следующий этап – они берут книги на дом. Сначала притягивает пространство, а затем – книга, – рассказывает Камила Лукпанова.

Может ли Казахстан стать читающей нацией? По словам Камилы Лукпановой, все зависит от того, какой пример взрослые подают детям. Чтобы ребенок захотел читать, нужно читать самим, и не от случая к случаю, а постоянно. Мировые исследования подтверждают: дети, выросшие в окружении книг и заинтересованных взрослых, всегда читают, для них это становится нормой. Отсюда и практические шаги: книга должна стать обязательным атрибутом дома и в офисе, в корпорациях можно создавать книжные клубы, развитие школьных библиотек должно получить новый импульс. Книжных полок и хороших книг недостаточно – нужно притягательное пространство, где интересно и куда хочется зайти.

В рамках первого этапа до конца текущего года в облас­ти Абай будут обновлены и открыты 15 библиотек. Еще 15 учреждений ждут своей очереди в 2027-м. Так в преддверии 130-летия Мухтара Ауэ­зова область Абай предлагает жителям новые возможности для развития и культурного обогащения.