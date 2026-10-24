Книга как повод остановиться

В селе Карауыл области Абай после масштабной модернизации открылась Центральная библиотека им. М. О. Ауэзова.
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