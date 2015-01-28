Свежий выпуск Книга, которую ждут Гюльнар МУКАНОВА, востоковед

«Қазақ хандығының құрылу тарихы» – это изложение основных положений его докторской диссертации. Спрос на книгу велик: ее приобретают региональные и столичные вузы, НИИ. Презентация пройдет в Таразе, затем в Кызылорде. В ближайших планах ученого – издание второй книги и, возможно, тематической хрестоматии.

Рецензентами книги стали известные в Казахстане и за рубежом ученые – доктора исторических наук Мурат Абдиров, Меруерт Абусеитова и другие. В ней рассматриваются теоретико-методологические проблемы на базе оригинального массива исследований и источников, в их числе этнические и политические предпосылки, ход и этапы образования Казахского ханства, собственно этимология этнонима «қазақ» (казах).

Книга будет интересна старшеклассникам, студентам, молодым ученым, историкам, востоковедам, обществоведам, а также широкому кругу отечественных и зарубежных читателей, интересующихся историей Центральной Азии. Ведь знание истории воспитывает патриотизм, чувство единения, сплачивает общество.



