Книга – лучший подарок!

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Таша Нойер

В библиотеках Астаны прошли увлекательные встречи с писателями и знакомство читателей с интереснейшими произведениями, звучавшими на разных языках.

Стать частью большой и важной ежегодной акции «Дарите книги с любовью», организованной Русским домом в Астане и Центральной библиотечной системой столицы, мог каждый желаю­щий. Достаточно было просто поделиться книгами с одной из библиотек.

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Уже по традиции был организован сбор книг для библиотек и детских учреждений, прошли кинопоказы, семинары, мастер-классы.

Так, в День казахстанской литературы свои сказки «Где живет единорожка?» и «Кто же лечит зубы львам?» малышам прочитала известная писательница Дина Ораз. На следующий день, уже в другой библиотеке, супруга посла Беларуси в Казахстане Александрина Утюпина познакомила читателей с произведениями белорусской литературы.

В День русской литературы в массовой библиотеке № 12 руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова читала сказки всеми любимого Александра Сергеевича Пушкина. Утро арабских сказок здесь прошло благодаря супруге палестинского дипломата Айгуль Шахин: из ее уст дети услышали сказку «Принцесса-молчунья».

Все собранные книги переданы филиалам Центральной библиотечной системы, а также в библиотеки медицинских учреждений. Помощь в пополнении фондов городским библиотекам оказали русские дома в Алматы и Усть-Каменогорске.

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