Книга Назарбаева "G-Global: мир XXI века" вышла на латышском языке
Батырбек Агимбетов
Книга Нурсултана Назарбаева "G-Global: мир XXI века" вышла в свет на латышском языке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.
"Впервые книга Главы государства вышла в свет на латышском языке. Презентация издания "G-Global: мир XXI века" по праву стала главным событием состоявшейся в Риге крупнейшей ежегодной международной книжной выставки. Книга, повествующая об основных идеях и принципах новой инициативы Президента Казахстана, уже была переведена на русский, английский, греческий и литовский языки. Над латышской версией в течение полугода работала целая издательская команда", – информирует телеканал.
Как отмечает 24.kz, книга Назарбаева и идея G-Global вызвали интерес и положительные отзывы со стороны латвийских экспертов.
"По мнению политологов, труд Главы Казахстана пронизан стратегическими мыслями, анализом множества глобальных событий, а также серьезных перемен в международной политике и экономике. Издатели уверены, что труд казахстанского Лидера станет популярным не только среди политологов, ученых и экспертов, но будет интересен и самой широкой аудитории", – говорится в сообщении.
Большая часть тиража авторской книги Президента Казахстана будет бесплатно направлена в вузы, библиотеки, научные и исследовательские центры Латвии.