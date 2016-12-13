​Книга о настоящих казахстанцах

В сборнике – два десятка очерков о знаковых личностях нашего общества. Книга рассказывает о ярких, сильных лидерах, которые, смело преодолевая сложные жизненные обстоятельства, сумели достичь выдающихся результатов и вершин профессионального мастерства.

Аида АХМЕТОВА

Пополнились фонды

Новыми книгами пополнились фонды Национальной академической библиотеки. Их подарили представители посольств нескольких стран, аккредитованных в Казахстане.

С первых дней своей деятельности Национальная академическая библиотека (НАБ) развивает сотрудничество с посольствами, способствуя укреплению культурно-гуманитарных связей между странами. В библиотеке работают читальный зал Гете-Института (открылся в 2005 году), информационный центр «Окно в Корею» (2009), Пакистанский уголок (2011), библиотека Турецкого культурного центра им. Юнуса Эмре (2014), недавно открыты Македонский уголок и Центр Кыргызской литературы.

Почетными гостями библиотеки стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Франсис Этьен, представители посольств Республики Македонии, ФРГ, Государства Катар, Кыргызстана, Австрии, Малайзии, Азербайджана. Они подарили НАБ 64 книги и 15 журналов.

Добавим также, что в честь 25-летия Независимости НАБ при содействии Министерства культуры и спорта РК, посольств Казахстана реализуют замечательный проект – «Центры литературы Казахстана в национальных библиотеках мира». Осенью 2016 года такие центры открыты в национальных библиотеках Кореи, Кыргызстана, Венгрии, Финляндии, Турции, Армении, в Российской государственной библиотеке. Открытие центров литературы Казахстана – это прекрасная возможность рассказать народам разных стран о достижениях республики, ее истории, культурном наследии, современной жизни.

Татьяна БЕК

На принципах взаимного доверия

Актуальные вопросы взаимодействия гражданского общества с милицией (полицией) в странах СНГ обсуждены на международном форуме в Минске.

Большой интерес вызвал доклад председателя Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК, директора НИИ КазГЮУ, профессора Марата Когамова на тему «Деятельность МВД Казахстана и его должностных лиц как объект общественного контроля». Докладчик также высказал ряд ре­комендаций по организации взаимодействия субъектов общест­венного контроля на международном уровне, в том числе путем обмена информацией, опытом деятельности и планами работы.

Форум «Граждане и милиция: взаимодействие на доверии» был организован региональным представительством Международной тюремной реформы PRI по России, Беларуси и Украине и Белорусским Хельсинкским комитетом при поддержке Европейской комиссии.

Ольга ФАЙНШТЕЙН