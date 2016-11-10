​Книга о Президенте на корейском языке

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Владимир ОСИПОВ

В столице Южной Кореи состоялась презентация книги Махмуда Касымбекова «Нурсултан Назарбаев. ­Био­графия», изданной на корейском языке.

Мероприятие прошло нака­нуне государственного визита в эту страну ­Президента Республики­ Казахстан Нурсултана ­Назарбаева в Университете «Ёнсей», где ожидается церемония присуждения казахстанскому Лидеру ученой степени почетного доктора философии.

Университет «Ёнсей» – один из старейших вузов Кореи. Он был основан в 1885 году. В настоящее время входит в тройку ведущих университетов этой страны и включает в себя 17 колледжей, 121 факультет и 18 исследовательских институтов. В «Ёнсей» обучаются свыше 50 тыс. студентов.

В церемонии презентации с казахстанской стороны приняли участие автор книги М. Касымбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Корее Дулат Бакишев, депутат Сената Парламента РК Аскар Бейсенбаев, заместитель ­начальника Канцелярии Президента РК Бахыт­жан ­Темирболат, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Галымкаир Мутанов, вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана Герман Ким.

С корейской стороны участ­вовали президент Университета «Ёнсей» Ким Йонг Хак, генеральный директор клиники «Синчхон Северанс» Ли Бён Сок, президент Университета Чонджу Хан Янг Су, президент Ассоциации окружающей среды Кореи Чой Бюн Вхань, профессорско-преподавательский состав и студенты Университета «Ёнсей», эксперты, журналисты.

Книга была тепло встречена аудиторией. По общему мнению участников мероприятия, она внесет достойный вклад в дальнейшее укрепление духовно-культурных связей между двумя странами.

Ранее биографическая книга о Президенте выходила на казахском, русском, английском, арабском, немецком, венгерском, сербском языках.

Издание представляет собой первый опыт официального историко-биографического исследования жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева. В ней прослежен его путь от простого сельского юноши до национального Лидера. Основное внимание уделено политической биографии Главы государства, которая дана в исторической ретроспективе драматических и неоднозначных событий и процессов, сопровождавших развитие Казахстана на рубеже XX-XXI веков.

Подготовленная на базе обширного массива архивных материалов биография является значимым документальным источником по новейшей истории Казахстана. В ней наряду со значительным фотоиллюстративным материалом впервые аутентично воспроизводятся копии личных документов, что позволяет читателю полнее погрузиться в атмосферу описываемых событий.

Особую ценность изданию придает тот факт, что его автор – начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, доктор политических наук, профессор Махмуд Касымбеков – на протяжении многих лет работает в непосредственном подчинении у Главы государства и профессионально занимается изучением института президентства.

В его научном и творческом багаже научные монографии, учебные пособия, многотомные серийные издания, публицистические сборники, многочисленные статьи, посвященные институту президентства, политической деятельности Н. А. Назарбаева.

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