Книга о Президенте на корейском языке

В столице Южной Кореи состоялась презентация книги Махмуда Касымбекова «Нурсултан Назарбаев. ­Био­графия», изданной на корейском языке.Мероприятие прошло нака­нуне государственного визита в эту страну ­Президента Республики­ Казахстан Нурсултана ­Назарбаева в Университете «Ёнсей», где ожидается церемония присуждения казахстанскому Лидеру ученой степени почетного доктора философии.Университет «Ёнсей» – один из старейших вузов Кореи. Он был основан в 1885 году. В настоящее время входит в тройку ведущих университетов этой страны и включает в себя 17 колледжей, 121 факультет и 18 исследовательских институтов. В «Ёнсей» обучаются свыше 50 тыс. студентов.В церемонии презентации с казахстанской стороны приняли участие автор книги М. Касымбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Корее Дулат Бакишев, депутат Сената Парламента РК Аскар Бейсенбаев, заместитель ­начальника Канцелярии Президента РК Бахыт­жан ­Темирболат, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Галымкаир Мутанов, вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана Герман Ким.С корейской стороны участ­вовали президент Университета «Ёнсей» Ким Йонг Хак, генеральный директор клиники «Синчхон Северанс» Ли Бён Сок, президент Университета Чонджу Хан Янг Су, президент Ассоциации окружающей среды Кореи Чой Бюн Вхань, профессорско-преподавательский состав и студенты Университета «Ёнсей», эксперты, журналисты.Книга была тепло встречена аудиторией. По общему мнению участников мероприятия, она внесет достойный вклад в дальнейшее укрепление духовно-культурных связей между двумя странами.Ранее биографическая книга о Президенте выходила на казахском, русском, английском, арабском, немецком, венгерском, сербском языках.Издание представляет собой первый опыт официального историко-биографичес­кого исследования жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева. В нем прослежен его путь от простого сельского юноши до нацио­нального Лидера. Основное внимание уделено политической биографии Главы государства, которая дана в исторической ретроспективе драматических и неоднозначных событий и процессов, сопровождавших развитие Казахстана на рубежеXX–XXI веков.Подготовленная на базе обширного массива архив­ных материалов биография является значимым докумен­тальным источником по новейшей истории Казахстана. В ней наряду со значительным фотоиллюстративным материалом впервые аутентично воспроизводятся копии личных документов, что позволяет читателю полнее погрузиться в атмосферу описываемых событий.Особую ценность изданию придает тот факт, что его автор – начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, доктор политичес­ких наук, профессор М. Касымбеков – на протяжении многих лет работает в непосредственном подчинении у Главы государства и профессионально занимается изучением института президентства.В его научном и творчес­ком багаже научные моно­графии, учебные пособия, многотомные серийные издания, публицистические сборники, многочисленные статьи, посвященные институту президентства, политической деятельности Нурсултана Назарбаева.