Книга о Президенте на корейском языке

В столице Южной Кореи состоялась презентация книги Махмуда Касымбекова «Нурсултан Назарбаев. Биография», изданной на корейском языке.
Мероприятие прошло накануне государственного визита в эту страну Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Университете «Ёнсей», где ожидается церемония присуждения казахстанскому Лидеру ученой степени почетного доктора философии.
Университет «Ёнсей» – один из старейших вузов Кореи. Он был основан в 1885 году. В настоящее время входит в тройку ведущих университетов этой страны и включает в себя 17 колледжей, 121 факультет и 18 исследовательских институтов. В «Ёнсей» обучаются свыше 50 тыс. студентов.
В церемонии презентации с казахстанской стороны приняли участие автор книги М. Касымбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Корее Дулат Бакишев, депутат Сената Парламента РК Аскар Бейсенбаев, заместитель начальника Канцелярии Президента РК Бахытжан Темирболат, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Галымкаир Мутанов, вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана Герман Ким.
С корейской стороны участвовали президент Университета «Ёнсей» Ким Йонг Хак, генеральный директор клиники «Синчхон Северанс» Ли Бён Сок, президент Университета Чонджу Хан Янг Су, президент Ассоциации окружающей среды Кореи Чой Бюн Вхань, профессорско-преподавательский состав и студенты Университета «Ёнсей», эксперты, журналисты.
Книга была тепло встречена аудиторией. По общему мнению участников мероприятия, она внесет достойный вклад в дальнейшее укрепление духовно-культурных связей между двумя странами.
Ранее биографическая книга о Президенте выходила на казахском, русском, английском, арабском, немецком, венгерском, сербском языках.
Издание представляет собой первый опыт официального историко-биографического исследования жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева. В нем прослежен его путь от простого сельского юноши до национального Лидера. Основное внимание уделено политической биографии Главы государства, которая дана в исторической ретроспективе драматических и неоднозначных событий и процессов, сопровождавших развитие Казахстана на рубеже
XX–XXI веков.
Подготовленная на базе обширного массива архивных материалов биография является значимым документальным источником по новейшей истории Казахстана. В ней наряду со значительным фотоиллюстративным материалом впервые аутентично воспроизводятся копии личных документов, что позволяет читателю полнее погрузиться в атмосферу описываемых событий.
Особую ценность изданию придает тот факт, что его автор – начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, доктор политических наук, профессор М. Касымбеков – на протяжении многих лет работает в непосредственном подчинении у Главы государства и профессионально занимается изучением института президентства.
В его научном и творческом багаже научные монографии, учебные пособия, многотомные серийные издания, публицистические сборники, многочисленные статьи, посвященные институту президентства, политической деятельности Нурсултана Назарбаева.