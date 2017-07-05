Книга о великой жизни Статьи 1218 Анастасия Шварц

Представить свою новую работу приехал сам автор – заслуженный деятель культуры Российской Федерации, историк, писатель, публицист Николай Зенькович, на чьем счету уже более 30 книг о выдающихся личностях, оказавших влияние на ход истории.



Также в мероприятии приняли участие представители Клуба главных редакторов, общественные деятели, представители молодежных организаций, руководство и целая делегация старше­классников Назарбаев Интеллектуальных школ.



Рассказывая не только об истории возникновения книги, но и об искреннем, неувядающем интересе к выдающейся личности Первого Президента РК, Николай Зенькович вспомнил 1986 год, когда впервые приехал в Казахстан. Тогда и познакомился с Нурсултаном Абишевичем.



Эту дату он называет стартом работы над книгой. Уже с конца 80-х годов прошлого века писатель стал наблюдать за жизнью и деятельностью казахстанского Лидера. Искал исторические источники, общался с соратниками и очевидцами тех или иных событий, изучал мировую прессу.



– Книгу о Нурсултане Назарбаеве, написанную специально для детей, я назвал «О великой жизни». Великим не станешь, плывя по течению. Величие достигается через испытания – личные, целого народа, своей страны. Величие – это умение использовать «ветер перемен» и вести людей вперед, когда другие потеряли ориентиры. Это умение созидать, принимать решения, неустанно трудиться на благо народа. Все это требует выдающихся личных качеств, опыта и мудрости, которые у Нурсултана Абишевича имеются, – отметил Николай Зенькович.



Труд состоит из двух частей. Первая – «Мальчик из Ушконыра» – рассказывает о детских годах Нурсултана Назарбаева, его жизненном пути, поворотах судьбы и принятых решениях. Вторая часть – «Господин Президент» – повествует о том, как и благодаря каким качествам Нурсултан Абишевич стал в один ряд с выдающимися людьми планеты, которые своими деяниями меняют мир к лучшему.



Книга вышла на двух языках – казахском и русском. Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, делясь впечатлениями после знакомства с работой, подчеркнула, что ценность ее заключается в интересной и понятной подаче важного материала. По ее словам, этот труд будет взят на вооружение в Назарбаев Интеллектуальных школах для использования в учебном процессе, например, на уроках «Казахстан в современном мире».



– Это интегрированный предмет, в него включены история, культура, политическое положение Казахстана на современном этапе. Для подготовки к нему дети берут различные материалы из книг, журналов. В данном плане книга «О великой жизни» отлично подходит. Она написана не как историческая хроника – это рассказ о человеке, его поступках и решениях, через историю его жизни показана история страны. Она поможет детям осознать личную ответственность за судьбу Родины, – отметила Куляш Шамшидинова.



Как признался автор, выбирая концепцию для написания книги о ­Нурсултане Назарбаеве, он ставил перед собой именно такую цель – рассказать о выдающемся человеке новому поколению. Ребятам, чья жизнь началась и проходит уже в суверенном Казахстане. Это современные дети, со своим образом мышления. И автор постарался подать материал так, чтобы они смогли в полной мере понять и оценить историческую роль Первого Президента РК в становлении государства.



«О великой жизни» – не первая книга Николая Зеньковича о казахстанском Лидере. В прошлом году увидел свет труд за его авторством «Имя, ставшее эпохой. Новое прочтение биографии Нурсултана Назарбаева». Как говорит писатель, даже теперь в его архиве масса пока не использованного материала о жизни и деятельности казахстанского Президента, который, возможно, ляжет в основу новых трудов.



Пока же можно насладиться прекрас­ным изданием книги «О великой жизни», ведь несмотря на то, что ее целевая аудитория – прежде всего дети и подростки, благодаря живой манере изложения, высокой художественности и интересному фактажу, она, несомненно, понравится самым широким слоям населения.



Символично, что презентация нового биографического труда о Нурсултане Назарбаеве состоялась накануне Дня столицы – города, в судьбе которого Президент сыграл особую роль. Этой странице жизни Главы государства и истории Казахстана, конечно же, также нашлось отдельное место в новой книге.

