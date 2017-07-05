Книга о великой жизни

Статьи
1218
Анастасия Шварц
Представить свою новую работу приехал сам автор – заслуженный деятель культуры Российской Федерации, историк, писатель, публицист Николай Зенькович, на чьем счету уже более 30 книг о выдающихся личностях, оказавших влияние на ход истории.

Также в мероприятии приняли участие представители Клуба главных редакторов, общественные деятели, представители молодежных организаций, руководство и целая делегация старше­классников Назарбаев Интеллектуальных школ.

Рассказывая не только об истории возникновения книги, но и об искреннем, неувядающем интересе к выдающейся личности Первого Президента РК, Николай Зенькович вспомнил 1986 год, когда впервые приехал в Казахстан. Тогда и познакомился с Нурсултаном Абишевичем.

Эту дату он называет стартом работы над книгой. Уже с конца 80-х годов прошлого века писатель стал наблюдать за жизнью и деятельностью казахстанского Лидера. Искал исторические источники, общался с соратниками и очевидцами тех или иных событий, изучал мировую прессу.

– Книгу о Нурсултане Назарбаеве, написанную специально для детей, я назвал «О великой жизни». Великим не станешь, плывя по течению. Величие достигается через испытания – личные, целого народа, своей страны. Величие – это умение использовать «ветер перемен» и вести людей вперед, когда другие потеряли ориентиры. Это умение созидать, принимать решения, неустанно трудиться на благо народа. Все это требует выдающихся личных качеств, опыта и мудрости, которые у Нурсултана Абишевича имеются, – отметил Николай Зенькович.

Труд состоит из двух частей. Первая – «Мальчик из Ушконыра» – рассказывает о детских годах Нурсултана Назарбаева, его жизненном пути, поворотах судьбы и принятых решениях. Вторая часть – «Господин Президент» – повествует о том, как и благодаря каким качествам Нурсултан Абишевич стал в один ряд с выдающимися людьми планеты, которые своими деяниями меняют мир к лучшему.

Книга вышла на двух языках – казахском и русском. Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, делясь впечатлениями после знакомства с работой, подчеркнула, что ценность ее заключается в интересной и понятной подаче важного материала. По ее словам, этот труд будет взят на вооружение в Назарбаев Интеллектуальных школах для использования в учебном процессе, например, на уроках «Казахстан в современном мире».

– Это интегрированный предмет, в него включены история, культура, политическое положение Казахстана на современном этапе. Для подготовки к нему дети берут различные материалы из книг, журналов. В данном плане книга «О великой жизни» отлично подходит. Она написана не как историческая хроника – это рассказ о человеке, его поступках и решениях, через историю его жизни показана история страны. Она поможет детям осознать личную ответственность за судьбу Родины, – отметила Куляш Шамшидинова.

Как признался автор, выбирая концепцию для написания книги о ­Нурсултане Назарбаеве, он ставил перед собой именно такую цель – рассказать о выдающемся человеке новому поколению. Ребятам, чья жизнь началась и проходит уже в суверенном Казахстане. Это современные дети, со своим образом мышления. И автор постарался подать материал так, чтобы они смогли в полной мере понять и оценить историческую роль Первого Президента РК в становлении государства.

«О великой жизни» – не первая книга Николая Зеньковича о казахстанском Лидере. В прошлом году увидел свет труд за его авторством «Имя, ставшее эпохой. Новое прочтение биографии Нурсултана Назарбаева». Как говорит писатель, даже теперь в его архиве масса пока не использованного материала о жизни и деятельности казахстанского Президента, который, возможно, ляжет в основу новых трудов.

Пока же можно насладиться прекрас­ным изданием книги «О великой жизни», ведь несмотря на то, что ее целевая аудитория – прежде всего дети и подростки, благодаря живой манере изложения, высокой художественности и интересному фактажу, она, несомненно, понравится самым широким слоям населения.

Символично, что презентация нового биографического труда о Нурсултане Назарбаеве состоялась накануне Дня столицы – города, в судьбе которого Президент сыграл особую роль. Этой странице жизни Главы государства и истории Казахстана, конечно же, также нашлось отдельное место в новой книге.

Популярное

Все
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Сейсмограф из запчастей
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Квартира для сироток
Изменится «геополитический баланс»
Настоящий учитель – всегда лидер
Богатые богатеют
Индустрия воровства
Люди важнее техники
Здесь будет город-сад… но чуть позднее
На орехи за огрехи
Попали в черный список
Единством сильны
На участке голанского преткновения
Есть пастбища, традиции и желание, но успеха нет
Виноваты родители
Срединный коридор открывается
Сирены и... спокойствие
На переработке не экономят
От перфокарты до ноутбука
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Универсальная «симка»
Настоящий учитель – всегда лидер
За нами – страна!
Рыба в… огороде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]